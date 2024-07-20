Магнітна буря червоного рівня насувається на Землю: коли буде штормити
Потужна магнітна буря, яка досягне червоного рівня, накриє планету вже найближчими днями. В цей час варто поберегти своє здоров'я, знизити активність та намагатися проводити на сонці менше часу.
Що відомо про цю магнітну бурю та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно стаються спалахи й та вибухи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, що здатні дуже швидко переміщатися у просторі.
Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають геомагнітною - магнітні або сонячні бурі. Залежно від потужності бурі та її К-індексу, можуть виникати різноманітні наслідки - від збою у роботі супутників, GPRS, зв'язку та погіршення самопочуття у людей до північних сяйв.
Що відомо про найближчу бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря середньої інтенсивності з К-індексом 4 накрила Землю перед вихідними, 19 липня.
У суботу, 20 липня, вона буде триматися на рівні помірної магнітної бурі. А у неділю рівень впливу підніметься до червоного рівня К-індексу 5. Така буря може викликати погіршення самопочуття та головні болі.
На даний час прогнози вказують, що ця магнітна буря буде короткою і вже з понеділка, 22 липня, ситуація стане значно кращою.
Магнітна буря на вихідних (Скриншот)
Як магнітна буря впливає на людей
Вчені всього світу провели чимало досліджень, деякі з них підтверджують взаємозв'язок між геомагнітною активністю та погіршенням самопочуття у людей.
Переважно люди мають такі проблеми:
- Головні болі, мігрень
- Запаморочення
- Слабкість
- Швидка втомлюваність
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Порушення концентрації
- Туман в голові
- Стрибки артеріального тиску
- Проблеми з серцево-судинною системою
- Погіршення настрою
- Підвищена тривожність
- Дратівливість
- Прояви агресії
- Загострення хронічних хвороб
Як захистити свій організм
У дні магнітних бур лікарі радять зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та пити достатньо води. А також:
- Дотримуватися нормального графіку дня
- Висипатися (не менш 7-9 годин)
- Робити зарядку, приймати контрастний душ
- Повноцінно харчуватися
- Пити достатньо води
- Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
- Провітрювати приміщення
- Гуляти на свіжому повітрі
- При потребі - звертатися за допомогою до лікарів
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