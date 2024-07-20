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Магнітна буря червоного рівня насувається на Землю: коли буде штормити

Субота 20 липня 2024 08:45
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Магнітна буря червоного рівня насувається на Землю: коли буде штормити Магнітна буря накриє Землю зовсім скоро (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужна магнітна буря, яка досягне червоного рівня, накриє планету вже найближчими днями. В цей час варто поберегти своє здоров'я, знизити активність та намагатися проводити на сонці менше часу.

Що відомо про цю магнітну бурю та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються спалахи й та вибухи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, що здатні дуже швидко переміщатися у просторі.

Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають геомагнітною - магнітні або сонячні бурі. Залежно від потужності бурі та її К-індексу, можуть виникати різноманітні наслідки - від збою у роботі супутників, GPRS, зв'язку та погіршення самопочуття у людей до північних сяйв.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря середньої інтенсивності з К-індексом 4 накрила Землю перед вихідними, 19 липня.

У суботу, 20 липня, вона буде триматися на рівні помірної магнітної бурі. А у неділю рівень впливу підніметься до червоного рівня К-індексу 5. Така буря може викликати погіршення самопочуття та головні болі.

На даний час прогнози вказують, що ця магнітна буря буде короткою і вже з понеділка, 22 липня, ситуація стане значно кращою.

Магнітна буря червоного рівня насувається на Землю: коли буде штормити

Магнітна буря на вихідних (Скриншот)

Як магнітна буря впливає на людей

Вчені всього світу провели чимало досліджень, деякі з них підтверджують взаємозв'язок між геомагнітною активністю та погіршенням самопочуття у людей.

Переважно люди мають такі проблеми:

  • Головні болі, мігрень
  • Запаморочення
  • Слабкість
  • Швидка втомлюваність
  • Сонливість вдень
  • Безсоння вночі
  • Порушення концентрації
  • Туман в голові
  • Стрибки артеріального тиску
  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Погіршення настрою
  • Підвищена тривожність
  • Дратівливість
  • Прояви агресії
  • Загострення хронічних хвороб

Як захистити свій організм

У дні магнітних бур лікарі радять зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та пити достатньо води. А також:

  • Дотримуватися нормального графіку дня
  • Висипатися (не менш 7-9 годин)
  • Робити зарядку, приймати контрастний душ
  • Повноцінно харчуватися
  • Пити достатньо води
  • Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
  • Провітрювати приміщення
  • Гуляти на свіжому повітрі
  • При потребі - звертатися за допомогою до лікарів

Раніше ми писали про те, чому з'являється головний біль вранці.

А ще розповідали про те, з яким головним болем варто негайно звернутися до лікаря.

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