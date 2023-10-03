Магнітна буря червоного рівня накриває Землю: що треба знати

Сильна магнітна буря накриє Землю вже завтра, 4 жовтня. За прогнозами спеціалістів, ця буря буде потужною й вона досягне К-індекса 5, що відповідає бурі червоного рівня.
Що варто знати про цю магнітну бурю, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані Meteoagent.
Магнітна або сонячна буря - це процес, при якому сплески сонячної енергії розсіюються у всі сторони. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси. Енергія при цьому розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.
Ця енергія складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко рухаються у просторі. При зіткненні з магнітосферою Землі вони провокують геомагнітну активність.
Наслідки цього зіткнення можуть бути різні - полярні сяйва, порушення роботи супутників, GPRS, електромереж, погіршення мобільного зв'язку. Також багато людей на планеті відчувають погіршення самопочуття та головні болі.
Бурі розрізняють за потужністю: К-індекс 5 та вище - потужні бурі червоного рівня, від К-індексу 4 до К-індексу 3 - бурі середньої потужності, нижче К-індексу 3 - слабкі бурі.
Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, Землю накрила потужна буря червоного рівня К-індексу 5.
У вівторок, 3 жовтня, вона набрала обертів у другій половині дня й очікується її вплив увесь день у середу, 4 жовтня.
В четвер, 5 жовтня, буря трохи піде на спад - до К-індексу 4. Повністю магнітосфера прийде у норму тільки у п'ятницю, 6 жовтня.
Магнітна буря 4 жовтня (скріншот)
Вчені всього світу досі не мають однозначного висновку щодо впливу магнітної бурі на самопочуття людини. Хоча існує вже багато досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між погіршенням самопочуття у людей та магнітними бурями.
У дні магнітних бур люди частіше звертаються да допомогою лікарів, особливо - до кардіологів. Переважно вони мають такі скарги:
Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які перебувають поза межами захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть піддаватися впливу високого рівня радіації, а це у рази збільшує ризик розвитку раку.
Переважно лікарі радять людям, які ж більш чутливі до магнітних бур, більше відпочивати, дотримуватися нормального графіку сну, режиму дня та раціону харчування.
Також важливо пити достатньо рідини, гуляти на свіжому повітрі, зменшувати психоемоційні та фізичні навантаження.
У випадку погіршення самопочуття та при загостренні хронічних захворювань варто звернутися за допомогою до сімейного лікаря.
До речі, раніше ми писали про те, чому після кави може виникати головний біль.
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