Магія Нового року: що категорично не можна робити 31 грудня та 1 січня

Новорічні свята - це особливі дні, які багато людей проводять у колі своєї сім'ї та чекають на них з нетерпінням. У новорічну ніч загадують найпотаємніші бажання та намагаються зробити все, щоб наступний рік був успішним та щасливим.
Яких важливих прикмет потрібно дотримуватися 31 грудня та 1 січня - читайте в матеріалі нижче.
В останній день року не можна прати білизну - можна "випрати" когось із вашого життя.
Не варто мити підлогу, користуватися шваброю - у давні часи говорили, що "вимиєте" когось із дому.
З полудня не можна займатися прибиранням у будинку та виносити сміття – можна викинути удачу та фінансове благополуччя.
Якщо в будинку немає ялинки, то й грошей 2023 року не буде. Зелені колючі голки приманюють достаток, тому потрібно хоча б пару гілочок повісити.
На ялинці обов'язково мають бути цукерки, шоколадні монетки та паперові гроші – щоб було наступного року солодко та багато.
Перед вхідними дверима 31 грудня поставте грошове дерево чи невелику тарілку з монетами – для залучення удачі та грошей.
Обов'язково помийте цукорницю і насипте до верху цукор, потім приберіть її в затишне місце на кухні. Якщо цукорниця тріснула чи її немає – замініть, чи купіть нову.
Не можна зустрічати свято з кількістю людей, які відповідають останнім двом цифрам року – 3 та 23.
31 грудня потрібно перемістити в будинку 22 предмети, будь-яких – аби залучити приємні зміни.
До святкової вечері потрібно одягати улюблений одяг та прикраси – вони принесуть удачу.
На новорічному столі має бути блюдо для кожного члена сім'ї.
Якщо хочете когось залучити у новому році у свій будинок чи життя – поставте ще одну тарілку та прибори на стіл.
Якщо жовту монету покласти в келих із шампанським та випити під бій курантів – монета стане магнітом для грошей наступного року. Носіть її в гаманці.
Не можна бити посуд за новорічним столом – це обіцяє неприємності. Якщо це сталося – уламки треба закопати в землю, щоб уберегтися від біди.
Вагітним за святковим столом треба починати їсти першими – вона швидше та легше народить.
А ось мамі, що годує, не варто запрошувати гостей на Новий рік - малюк стане неспокійним.
Якщо ви порвете або забрудните новорічне вбрання - приколіть шпильку з вивороту, щоб відлякати неприємності.
За столом у свято не можна сперечатися, кричати та скандалити – сварки будуть у хаті потім цілий рік.
Після бою курантів відкрийте вхідні двері – все погане піде, а з Новим роком прийде гарне.
Біля новорічної ялинки поставте склянку з водою. Її не можна прибирати 14 днів – тоді ваша сім'я буде успішною весь рік і проблем не буде.
Коли всі гості розійдуться, не забирайте все зі столу. На ньому мають залишитися хліб, фрукти та цукерки.
Виносити сміття, підмітати чи мити підлогу в перший день року – не варто, це може позбавити удачі.
У перший день року не можна лаятись, з'ясовувати стосунки, плакати, конфліктувати – весь рік стане напруженим.
Не можна кривдити інших людей.
Постарайтеся не позичати 1 січня і не давати в борг.
Віддавати борги 1 січня - теж не рекомендується, весь рік розплачуватиметеся.
Не варто викидати старі речі – можна викинути радість.
Не можна шити та прати – до збитків.
Якщо вам трапиться тварина - обов'язково нагодуйте її, це принесе успіх у справах.
Крім всіх відомих прикмет, пам'ятайте, що приказка про те, як ви проведете перший день року – таким він і буде, з'явилася не просто так.
Постарайтеся цього дня не робити негативних вчинків, не витрачати сили та гроші, ні сваритися, ні обманювати нікого.
До речі, раніше ми писали, які подарунки не можна дарувати на Новий 2023 рік.
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