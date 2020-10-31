Магическая дата 31 октября: как правильно гадать на Хэллоуин

Праздник 31 октября и его традиции (иллюстративное фото: freepik.com)

Существует несколько способов гадания на Хэллоуин

31 октября традиционно во всем мире отмечают праздник Хэллоуин. Он появился в кельтской культуре и до сих пор празднуется, но уже в измененной, более популярно-развлекательной форме. Однако эта магическая, священная для кельтов дата, привела к появлению большого количества гаданий и верований. Как узнать имя своего суженого на Хэллоуин — читайте ниже.

В ночь с 31 октября на 1 ноября кельты ежегодно отмечали Самхейн — праздник, которым прощались с летом и встречали зиму. Древние язычники верили, что этой ночью духи умерших приходят с потустороннего мира, для них в окнах зажигали особенные огни и оставляли сладости и еду.

Вместе с появлением христианства этот праздник слился с новой религией и получил новое название — День всех святых. Вместе с изменением формы празднования, изменился и смысл праздника. По поверьям, мир потусторонний в эту ночь приближается к миру живых вплотную.

Как правильно гадать на Хэллоуин

Существует несколько способов гадания на эту дату. Для первого случая нужны красное яблоко, зажженная свеча в подсвечнике и зеркало. В помещении должно быть темно, а свеча должна стоять у зеркала. Для этого гадания девушке, которая гадает, нужно смотреть в зеркало и параллельно есть яблоко. Суженый появится в отражении.

Сколько кусочков яблока проглотила — столько лет ждать встречи. Если яблоко съедено, а суженый не появился, придется ждать следующего года. Если свеча внезапно гаснет, это указывает на присутствие злых духов. Тогда гадание следует прекратить.

Для второго способа гадания нужно взять булавку и любовную записку (поздравительную открытку) от поклонника. Открытку нужно пополам скрепить булавкой, не застегивая, и положить под подушку. Приснившийся сон с этой запиской станет вещим.

Драгоценные камни, дорогие украшения, стекло или чистая вода будут свидетельствовать об искренних чувствах. Если во сне будут цветы, деревья, пламя, буря или ливень — значит, молодой человек обманывает. Утром, не глядя, нужно вынуть открытку из-под подушки. Уколотый палец будет сигналом, что отношения не заладятся.

Напомним, что ранее мы рассказывали в чем особенность полнолуния в октябре и какая опасность может настичь.

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