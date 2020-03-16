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В магазине Киева работника избили за отсутствие маски (видео)

STYLERЖизнь    16.03.2020 - 09:06
В магазине Киева работника избили за отсутствие маски (видео)
В Киеве подрались из-за маски (Коллаж РБК-Украина)

В супермаркете столицы произошла жестокая драка

В Украине ввели карантин из-за коронавируса с 12 марта. В одном из супермаркетов Киева покупатели избили работника магазина из-за того, что тот работал без маски. Так утверждают на видео, которое опубликовали в одном из Telegram-каналов Киева.

Все началось с того, что покупатель начал агрессивно кричать на работника магазина, почему он находится на рабочем месте без маски. После этого завязалась жесткая потасовка, которую можно наблюдать в видеоролике.

На видео не указывается, в каком именно магазине столицы это произошло, и какой работник пострадал от неадекватного клиента.

В Киеве работника магазина побили из-за отсутствия медицинской маски (YouTube)

Напомним, что 11 марта в Украине ввели карантин из-за коронавируса. В результате закрыли все учебные заведения, детские сады, кинотеатры, а также запретили массовые собрания людей, больше 200 человек. Отметим, что сотрудников предприятий обязали носить медицинские маски и придерживаться правил гигиены в виде дезинфекции рук.

Также отметим, что эвакуированные из Италии украинцы вернулись домой 15 марта. Самолет с людьми приземлился в аэропорту Борисполь.

Как мы ранее писали, в качестве профилактики коронавируса рекомендуется как можно чаще использовать антисептик и мыть руки с мылом. Если возможности купить антисептик нет, то его вполне можно изготовить самому, обеспечив им на долгое время не только себя, но и свою семью.

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