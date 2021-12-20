Магазин АЛЛО МАХ отмечен за лучший дизайн в ритейле

АЛЛО МАХ в ТРЦ Respublika Park на сегодня является одним из крупнейших магазинов АЛЛО, его площадь составляет 522 м².

Открытие 37-го мультибрендового магазина АЛЛО МАХ состоялось в ноябре этого года, в день открытия торгового комплекса (Кольцевая дорога, 1).

Магазин оформлен в стиле минимализма, в дизайне зала совмещены природные материалы и новаторские формы. Поскольку магазин размещен в центральном атриуме ТРЦ, зона входа организована по ширине фасада и составляет 22 метра. В декорировании впервые использовано двухуровневое освещение, что создает акценты в дизайне, а также скрывает технические коммуникации.

В магазине представлены ключевые товарные категории: смартфоны, гаджеты, ноутбуки, smart-техника, бьюти-гаджеты, бытовая техника для дома, товары для спорта, электротранспорт, аксессуары и другие товары.

Здесь также есть отделы Shop in Shop таких производителей как Xiaomi, Apple, Samsung и бренд-зона Vivo. Размещена селфи-зона со сменным фоном, а также детская зона для развлечений самых маленьких посетителей.

Также есть место для упаковки подарков и примерочная. Покупатели могут оформить кредит и забрать заказанные онлайн товары на точке выдачи. Всю работу по разработке и внедрению новых форматов выполнила команда компании АЛЛО.

"АЛЛО продолжает развивать офлайн-канал продаж с целью расширения присутствия шоу-румов и точек выдачи маркетплейса в городах Украины. Очень приятно, что профессиональное жюри Retail Design Awards в очередной раз высоко оценило нашу работу. Магазины АЛЛО всегда принимают участие в этом конкурсе и каждый раз получают награды. Формат АЛЛО МАХ подразумевает просторные помещения, максимально широкий выбор товаров и зоны их тестирования. Каждый раз во время разработки нового магазина наша команда сталкивается с вызовами и сложными задачами оформления помещения и создания уникального клиентского опыта, чтобы превысить ожидания клиентов АЛЛО", - заявил Николай Астапов, директор по развитию и форматам АЛЛО.

Стоит отметить, что к концу 2021 года количество магазинов разного формата под брендами АЛЛО, Mi Store и телеком-операторов, открытые группой компаний АЛЛО в течение года, будет насчитывать 50 новых торговых точек. При этом шоу-румы под брендом АЛЛО в пяти городах Украины появились впервые.

В течение года компания обновила и переоборудовала более 50 торговых точек в 30 городах. К концу 2021 года количество магазинов компании под брендами АЛЛО, Mi Store и телеком-операторов будет насчитывать 345 точек в 141 городе Украины.

Напомним, АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более чем 140 городах Украины.