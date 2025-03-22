Мадяр показав, як бійці його підрозділу знищили рідкісній ворожий об’єкт за 25 млн доларів

"Бригадною розвідкою десь на Курському напрямку було знищено інженерну систему дистанційного мінування (ІСДМ) "Земледелие". Ця система призначена для оперативного створення мінних полів за допомогою реактивних снарядів. Вона розкидає до 600 мін. Робить мінні поля різної складності, протитанкові і протипіхотні, в тому числі з проходами для їхніх військ. В результаті влучання FPV-дрона файєр-шоу було знатне", - прокоментував Мадяр.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення була лише одна згадка про знищення "Земледелия" - воїнами Нацгвардії у березні 2023 року. Тоді писали, що коштує ця установка 25 мільйонів доларів. А вперше її показали під час параду в москві у 2020 році.

Комбриг уточнив, що цю ворожу систему знищив підрозділ Кліма-Team «Птахів Мадяра». Під час влучання на ІСДМ "Земледелие" знаходилося близько 50 ракет для мінування.

Як раніше повідомлялося, "Птахи Мадяра" і ще чотири відомих військових підрозділи запустили спільний проєкт "Сила дронів Сухопутних військ» та оголосили безпрецедентний набір особового складу.

Доєднатися можуть бажаючі з числа цивільних осіб, військовослужбовці за переводом і навіть військовослужбовці у СЗЧ.