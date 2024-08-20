Мадонна гучно відсвяткувала 66-річчя в Італії: співачка показала рідкісне фото з усіма дітьми

Нещодавно американській виконавиці Мадонні виповнилося 66 років, і з цієї нагоди вона вирішила влаштувати пишне гуляння в Італії. Всесвітньо відома знаменитість через кілька днів після свята виклала в мережу серію кадрів, на одному з яких показалася з усіма своїми дітьми.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Мадонна з дітьми

На одному з опублікованих знімків зірка постала в оточенні всіх своїх нащадків. Вони з'явилися у святкових вбраннях, а також, можна помітити, що майже усі за зростом уже наздогнали знамениту матусю.

Співачка зі дітьми, четверо з яких - прийомні (Фото: instagram.com/madonna)

На кадрах з’явився і новий обранець Мадонни - 28-річний футболіст Акім Морріс, стосунки з яким вона перестала приховувати лише нещодавно. Той прийшов на свято в білосніжному костюмі, який доповнив аксесуарами та стильним взуттям.

Зірка з новим обранцем (Фото: instagram.com/madonna)

На інших світлинах Мадонна позувала з кожним із дітей окремо: сином Девідом, Стелою та Естер, яких вона, так само як і Девіда усиновила.

Знаменитість виховує 6 дітей (Фото: instagram.com/madonna)

Для дня народження зірка обрала мереживну сукню з чорним корсетом. Вона доповнила вбрання золотим поясом навколо талії та масивними аксесуарами. Пізніше вона також продемонструвала й інші аутфіти.

Кадри з дня народження зірки сцени (Фото: instagram.com/madonna)

За інформацією одного з видань, Мадонна разом з дітьми прибула до Помпеї у п'ятницю, 16 серпня, - у день, коли був її день народження. Всього на святі були присутні близько 30 гостей.

Можна побачити, що зірка вирішила обрати затишні декорації з купою свічок.

Окрім того, в Італії пройшов і день народження її сина Рокко - 11 серпня. Як відомо, хлопець народився у шлюбі Мадонни Гаєм Річі, який тривав з 2000 по 2008 рік.

Співачку не так часто можна побачити разом з усіма шістьма дітьми. Востаннє таке траплялося на День матері в травні минулого року.

Що відомо про дітей зірки

Нагадаємо, вона виховує доньку 27-річну доньку Лурдес та 24-річного сина Рокко. Крім цього, зірка світової сцени стала матір’ю для чотирьох прийомних дітей - 18-річного Девіда, 18-річної Мерсі Джеймс і 11-річних близнюків Естер та Стелли.