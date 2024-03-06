"М*дак ти, Стас". Пугачова публічно висміяла Михайлова через його заяву про зірок, які покинули РФ

Співачка Алла Пугачова, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхала з Росії, публічно висміяла Стаса Михайлова і його заяву про те, що всі артисти, які покинули країну-агресорку, повинні потім "приповзти на колінах і цілувати ноги", щоб їх пробачили.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію співачки у Instagram.

Що сказала Пугачова Михайлову

Пугачова відреагувала на заяву путініста Стаса Михайлова щодо зірок, які покинули РФ. Російська Примадонна записала відео звернення до артиста й опублікувала його у соцмережах.

"Стасе, це я, безголоса співачка, старенька Алла Пугачова, я б стала перед тобою на коліна, але вже ноги не ті. Не збираються нормальні люди повертатись туди (в Росію - Ред.), тому давай, шуруй, заробляй, поки можеш. Та якщо вже і повернусь, то чесно, скажу все, що думаю. Але можу і зараз: "м*дак ти, Стасе", - заявила Пугачова.

Додамо також, що поки Михайлов не відповів на слова Пугачової. Але от у коментарях росіянам відверто підгоряє - вони обурюються позицією Пугачової і пишуть, щоб вона більше ніколи не верталась в РФ і відмовилась від високих звань, які їй раніше присвоїли.

Серед коментаторів також є й ті, хто підтримав позицію Алли Пугачової.

Наголосимо, що чоловік Пугачової Максим Галкін не одноразово публічно підтримував Україну проти війни у Росії та висміював кремлівську політику.