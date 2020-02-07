Людям все равно! Оля Полякова резко высказалась о языковом вопросе в Украине

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова прокомментировала вражду между русскоязычным и украиноязычным населением

Оля Полякова высказалась на актуальные темы о политике и культуре в программе "Право на владу". В передаче в прямом эфире обговаривали тему языкового вопроса в стране, а также почему начали враждовать между собой украинцы.

"Вопроса языка в стране нет, людям все равно. Его качают политики", - сказала Полякова.

Артистка высказалась о языковом вопросе, но обратила внимание на то, что вначале нужно поднимать в Украине уровень жизни.

Звезда возмутилась состоянием украинских дорог, а также уровнем жизни людей, которые, по ее словам, не имеют средств купить билет на концерт любимого артиста.

"Посмотрите на наши дороги! Почему я должна ехать 300 километров 14 часов? Нет залов или же они не отапливаются зимой, а летом в них, как в бане. Люди хотят куда-то ходить, но не могут купить билеты. Так поднимите уровень жизни, чтобы люди могли платить за билеты на концерты. Тогда уже можно говорить о развитии украинского искусства и культуры. Чтобы люди могли тут зарабатывать", - сказала Оля Полякова.

По словам певицы, раньше в Украине можно было стать звездой, только если тебя признают в России.

Оля Полякова выступила в шоу "Право на владу" (YouTube)