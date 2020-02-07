ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Людям все равно! Оля Полякова резко высказалась о языковом вопросе в Украине

STYLERПерсоны    07.02.2020 - 08:24
Людям все равно! Оля Полякова резко высказалась о языковом вопросе в Украине
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова прокомментировала вражду между русскоязычным и украиноязычным населением

Оля Полякова высказалась на актуальные темы о политике и культуре в программе "Право на владу". В передаче в прямом эфире обговаривали тему языкового вопроса в стране, а также почему начали враждовать между собой украинцы.

"Вопроса языка в стране нет, людям все равно. Его качают политики", - сказала Полякова.

Артистка высказалась о языковом вопросе, но обратила внимание на то, что вначале нужно поднимать в Украине уровень жизни.

Звезда возмутилась состоянием украинских дорог, а также уровнем жизни людей, которые, по ее словам, не имеют средств купить билет на концерт любимого артиста.

"Посмотрите на наши дороги! Почему я должна ехать 300 километров 14 часов? Нет залов или же они не отапливаются зимой, а летом в них, как в бане. Люди хотят куда-то ходить, но не могут купить билеты. Так поднимите уровень жизни, чтобы люди могли платить за билеты на концерты. Тогда уже можно говорить о развитии украинского искусства и культуры. Чтобы люди могли тут зарабатывать", - сказала Оля Полякова.

По словам певицы, раньше в Украине можно было стать звездой, только если тебя признают в России.

Оля Полякова выступила в шоу "Право на владу" (YouTube)

Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальнике Осторожно, горячо! Оля Полякова в микробикини вызвала фурор сексуальными изгибами
Новости Украины Оля Полякова
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь