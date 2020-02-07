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Людям все одно! Оля Полякова різко висловилася про мовне питання в Україні

STYLERПерсони    07.02.2020 - 08:24
Людям все одно! Оля Полякова різко висловилася про мовне питання в Україні
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова прокоментувала ворожнечу між російськомовним і україномовним населенням

Оля Полякова висловилася на актуальні теми про політику і культуру в програмі "Право на владу". У передачі в прямому ефірі обговорювали тему мовного питання в країні, а також чому почали ворогувати між собою українці.

"Питання мови в країні немає, людям все одно. Його качають політики", - сказала Полякова.

Артистка висловилася про мовне питання, але звернула увагу на те, що спочатку потрібно піднімати в Україні рівень життя.

Зірка обурилася станом українських доріг, а також рівнем життя людей, які, за її словами, не мають коштів купити квиток на концерт улюбленого артиста.

"Подивіться на наші дороги! Чому я повинна їхати 300 кілометрів 14 годин? Немає залів або ж вони не опалюються взимку, а влітку в них, як у бані. Люди хочуть кудись ходити, але не можуть купити квитки. Так підніміть рівень життя, щоб люди могли платити за квитки на концерти. Тоді вже можна говорити про розвиток українського мистецтва та культури. Щоб люди могли тут заробляти", - сказала Оля Полякова.

За словами співачки, раніше в Україні можна було стати зіркою, тільки якщо тебе визнають в Росії.

Оля Полякова виступила на шоу "Право на владу" (YouTube)

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