Люди з зон довгожителів назвали сніданок, який допоможе дожити до 100 років

Що їдять на сніданок довгожителі

Люди з зон довгожителів зосереджуються на продуктах рослинного походження та надання пріоритету сімейному часу за столом. Але сніданок в них дуже простий.

Вони щодня з’їдають миску вівсяної каші, яку називають "повним пакетом користі для здоров’я".

Наприклад, довгожителька Мардж Джеттон з блакитної зони Лома-Лінда, Каліфорнія щодня їсть вівсянку. 100-річна жінка прокидається рано, займається інтенсивною ходьбою, випиває шість склянок води перед сніданком, їсть вівсяну кашу та п’є чорносливововий сік.

Одним із найпопулярніших сніданків для адвентистів у Лома Лінда є вівсяна каша.

Наповнюючись ситним цільнозерновим сніданком, адвентисти дають собі повний пакет користі для здоров’я, багатий на поживні речовини та фітохімічні речовини та антиоксиданти, що запобігають захворюванням.

Чим так корисна вівсяна каша

За словами науковців, переваги каші в основному походять від компонента під назвою бета-глютен - розчинної клітковини, яка може відігравати важливу роль у зниженні ризику серцевих захворювань.

Він досягає цього, потенційно перешкоджаючи організму поглинати холестерин з їжі, водночас стимулюючи імунну систему ​​та запобігаючи інфекціям.

"Я б сказала, що вівсяна каша - чудовий вибір на сніданок, особливо для тих, хто прагне довголіття. Це цільне зерно, насичене розчинною клітковиною, яка може допомогти підтримувати здоровий рівень холестерину та підтримувати здоров’я серця", - повідомила дослідниця Хелен.