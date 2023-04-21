Люди не знають правди! Названий найголовніший убивця краси шкіри
Мільйони людей стають жертвами тютюну лише з однієї причини – вони не знають правди. Він не тільки вбиває легені, а й красу та свіжість шкіри.
Про вплив сигаретного диму на шкіру розповіла дерматолог Христина Миронюк у Instagram.
Чим небезпечний сигаретний дим для шкіри
Згідно з опублікованою у British Journal of Dermatology статті, вчені виділили особливий – незапальний тип акне (non inflammatory acne, NIA), поширений серед курців. З'ясувалося, що у людей, у яких у юності були проблеми зі шкірою обличчя, у 4 рази більше шансів отримати такі ж проблеми у зрілому віці, якщо вони курять.
Згідно з дослідженнями вся справа у зміні складу себуму (шкірного сала).
Так, знижується концентрація вітаміну Е, підвищується рівень альфа-токоферолу та пероксиду сквалену. В результаті виникає дисеборея.
Сигаретний дим збільшує трансепідермальну втрату води та запускає механізми, що призводять до руйнування колагену та еластичних волокон.
Що ще робить сигаретний дим
Удар зовні:
Сухість та постійне подразнення за рахунок токсичних речовин, що містяться в димі. Шкіра та нігті на пальцях курця поступово забарвлюються у жовто-коричневий колір через смоли, які є у сигаретах.
Удар зсередини:
У курців включається особливий ген, що руйнує колаген – білок, що забезпечує еластичність та міцність шкіри. В результаті шкіра стає в'ялою. У курців раніше з'являються зморшки навколо очей та навколо губ. І спеціальна косметика для розгладження зморшок на них не діє.
Але є й добрі новини, якщо вчасно кинути палити, шкіра відновиться. Курців із справді великим стажем це не стосується. Однак відмова куріння корисна у будь-який час – задля зниження ризику захворювань.
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