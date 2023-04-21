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Люди не знають правди! Названий найголовніший убивця краси шкіри

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П'ятниця 21 квітня 2023 21:23
Люди не знають правди! Названий найголовніший убивця краси шкіри Фото: Сигаретний дим убиває шкіру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Мільйони людей стають жертвами тютюну лише з однієї причини – вони не знають правди. Він не тільки вбиває легені, а й красу та свіжість шкіри.

Про вплив сигаретного диму на шкіру розповіла дерматолог Христина Миронюк у Instagram.

Чим небезпечний сигаретний дим для шкіри

Згідно з опублікованою у British Journal of Dermatology статті, вчені виділили особливий – незапальний тип акне (non inflammatory acne, NIA), поширений серед курців. З'ясувалося, що у людей, у яких у юності були проблеми зі шкірою обличчя, у 4 рази більше шансів отримати такі ж проблеми у зрілому віці, якщо вони курять.

Згідно з дослідженнями вся справа у зміні складу себуму (шкірного сала).
Так, знижується концентрація вітаміну Е, підвищується рівень альфа-токоферолу та пероксиду сквалену. В результаті виникає дисеборея.

Сигаретний дим збільшує трансепідермальну втрату води та запускає механізми, що призводять до руйнування колагену та еластичних волокон.

Що ще робить сигаретний дим

Удар зовні:
Сухість та постійне подразнення за рахунок токсичних речовин, що містяться в димі. Шкіра та нігті на пальцях курця поступово забарвлюються у жовто-коричневий колір через смоли, які є у сигаретах.

Удар зсередини:
У курців включається особливий ген, що руйнує колаген – білок, що забезпечує еластичність та міцність шкіри. В результаті шкіра стає в'ялою. У курців раніше з'являються зморшки навколо очей та навколо губ. І спеціальна косметика для розгладження зморшок на них не діє.

Але є й добрі новини, якщо вчасно кинути палити, шкіра відновиться. Курців із справді великим стажем це не стосується. Однак відмова куріння корисна у будь-який час – задля зниження ризику захворювань.

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