Люди не знают правды! Назван самый главный убийца красоты кожи

Миллионы людей становятся жертвами табака только по одной причине – они не знают правды. Он не только убивает легкие, но и красоту и свежесть кожи.

О влиянии сигаретного дыма на кожу рассказала дерматолог Кристина Миронюк в Instagram.

Чем опасен сигаретный дым для кожи

Согласно опубликованной в British Journal of Dermatology статьи, ученые выделили особый – невоспалительный тип акне (non inflammatory acne, NIA), распространенный среди курильщиков. Выяснилось, что у людей, у которых в ​​юности были проблемы с кожей лица, в 4 раза больше шансов получить такие же проблемы в зрелом возрасте, если они курят.

Согласно исследованиям все дело в изменении состава себума (кожного сала).

Так, снижается концентрация витамина Е, повышается уровень альфа-токоферола и пероксида сквалена. В результате возникает диссеборея.

Сигаретный дым увеличивает трансэпидермальную потерю воды и запускает механизмы, приводящие к разрушению коллагена и эластичных волокон.

Что еще делает сигаретный дым

Удар снаружи:

Сухость и постоянное раздражение за счет токсичных веществ, содержащихся в дыме. Кожа и ногти на пальцах курильщика постепенно окрашиваются в желто-коричневый цвет через смолы, которые есть в сигаретах.

Удар изнутри:

У курильщиков включается особый ген, разрушающий коллаген – белок, обеспечивающий эластичность и прочность кожи. В результате кожа становится дряблой. У курильщиков раньше появляются морщинки вокруг глаз и вокруг губ. И специальная косметика для разглаживания морщин на них бездействует.

Но есть и хорошие новости, если вовремя бросить курить, кожа восстановится. Курильщиков с действительно большим стажем это не касается. Однако отказ курения полезен в любое время – ради снижения риска заболеваний.