Люди очень страдают: Лобода рассказала о Зеленском

Известная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей шоу "Осторожно, Собчак!", в котором откровенно высказала свое мнение по поводу президента Украины Владимира Зеленского.

На вопрос о том, планирует ли она вернутся в Украину, Лобода ответила, что очень надеется на Зеленского. При этом певица подчеркнула, что лично знакома с главой государства.

Артистка отметила, что у нее к президенту очень теплые отношения, и она верит в него.

Лобода высказалась про Зеленского и Украину (видео: YouTube/Ксения Собчак)

"Я бы очень хотела, чтобы тот позитив, который у него есть, использовал во благо всех людей. Потому что люди очень страдают. И людей очень жалко", - отметила Лобода.

Ксения Собчак спросила Лободу, вернулась ли бы она в Украину, если бы Зеленский предложил бы ей приехать на родину. Лобода ответила, что ей нравится находиться в том месте, где люди любят ее творчество. Поэтому на самом деле ей не важно, в какой стране жить.

"То, что происходит в политике - это вообще нас не касается. Мы, артисты, вне всего этого", - добавила певица.

Лобода заявила, что надеется на то, что в скором времени она вернется в Украину с большим концертом.

Напомним, что Светлана Лобода нарвалась на критику своих поклонников после того, как в сеть выложила видео, в котором показала необычный танец.