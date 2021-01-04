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Люди равнодушно смотрели: в Киеве водителя выволокли из авто и жестоко избили

Киев, Понедельник 04 января 2021 08:13
Люди равнодушно смотрели: в Киеве водителя выволокли из авто и жестоко избили
В Киеве водителя авто жестоко избили на дороге (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на водителя автомобиля жестоко напали и избили среди белого дня. Мужчину выволокли из авто за то, что он - по его словам - не уступил дорогу.

Инцидент произошел на проспекте Победы возле парка Вернадского, о чем рассказал сам пострадавший, опубликовав видео на странице Facebook Киев Оперативный.

"На меня напал этот человек. Он - водитель автомобиля Opel (SBE73758). Напал потому что я не уступил ему дорогу. Я ему возразил, сказав, что он не прав в этой ситуации и у меня есть запись на регистраторе. Эта новость его взбесила и он начал кидаться на меня, а потом хотел залезть в мою машину (наверное, чтобы забрать регистратор), но машина была закрыта. Он взбесился еще больше и начал бить по машине ногами, после чего переключился на меня - сбил с ног и начал бить ногами по голове", - пишет пострадавший.

Когда мужчина упал, нападающий стал бить его ногами по туловищу и голове. Пострадавший закрывался руками, поэтому большинство ударов пришлось на них. Теперь у него перелом со смещением, лечение которого стоит 30 тысяч гривен.

"Из-за этого у меня сломана рука (со смещением), нужно ставить пластину.
Примерная сумма за операцию 30 тысяч гривен. Заявление написал, но надежды на полицию особо нет. Может кто-то его узнает?" - добавил потерпевший.

Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.

Люди равнодушно смотрели: в Киеве водителя выволокли из авто и жестоко избили

Мужчина, напавший на водителя, и его авто (скрин видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети активно комментируют видео. Причем многие возмущены, что за жертву избиение никто не вступился.

  • "Люди стоять втикають, наче нічого не відбувається;
  • Больше всего поражают трусы стоящие рядом и втыкающие, как человека рядом бьют и молча смотрящие на это. Противно;
  • Поряд стоїть людина і жодної уваги! Да хоч закричи, поклич когось на допомогу!" - возмущены пользователи.

Ранее мы писали, что в метро Киева неадекватный пассажир напал на сотрудницу подземки и ударил ее головой в лицо.

Ранее мы писали, что в Киеве толпа набросилась на 16-летнего парня и избила его за накрашенные губы.

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Новости Украины Происшествия избиение

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