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Люди вас послушают: как Швеция победила Covid-19 без жесткого карантина

STYLERКоронавирус    05.05.2020 - 22:57
Люди вас послушают: как Швеция победила Covid-19 без жесткого карантина
Карантин в Швеции (Коллаж РБК-Украина)

Швеция поделилась своим опытом борьбы с коронавирусом

Карантин в Украине и мире введен в связи с пандемией коронавируса. Многие страны с марта ввели строгие ограничения и правила социального дистанцирования. Однако пандемия пошла на спад, и европейские страны начали постепенно смягчать карантин.

В Швеции отказались от жестких карантинных мер и на данный момент в стране открыты общественные места, кафе, начальные школы и детские сады. Самые строгие правила – это запрет на собрания более 50 человек и учеников старших классов, а также студентов, перевели на онлайн-обучение. Кроме того, шведы четко соблюдали правила социального дистанцирования, пишет издание Strana.

В ВОЗ Швецию начали ставить в пример другим государствам и отметили, что дисциплинированные шведы смогли соблюдать все правила без жестких мер. Как оказалось, только это и помогло избежать Швеции большого количества инфицированных.

Как отметил Советник шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ Юхан Гизке, такой результат стал возможен только благодаря двум мерам – мытье рук и социальное дистанцирование.

"Нам не требуется законов, обязывающих людей оставаться дома. В этом заключается важный принцип шведской стратегии - люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают", - сказал Гизке.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Чехии поделились своим рецептом борьбы с коронавирусом. С 24 апреля в это стране начали открывать границы и возвращаться к обычной жизни.

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