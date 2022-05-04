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Люди, которые вырвались из оккупации на "Азовстали" - герои, им уже оказывают всю необходимую помощь, - Голтвенко

Фото: люди, которые вырвались из оккупации на Азовстали - герои (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Первые 156 человек были вывезены в Запорожье из оккупированной российскими войсками металлургического комбината "Азовсталь". Им уже оказывается вся необходимая помощь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на директора по персоналу предприятия Ивана Голтвенко.

"156 человек находились в бомбоубежищах Азовсталь почти 2 месяца. Эвакуированные говорят, что на комбинате остались еще сотни человек, преимущественно это женщины и дети. Эвакуацию провели при содействии ООН и Красного Креста. Присоединилась к помощи также компания Метинвест", - рассказал Голтвенко.

По его словам, эвакуированным украинцам будут предоставлять всю необходимую помощь - и психологическую, и медицинскую и гуманитарную. Также людям помогут с трудоустройством.

"Люди рассказывают ужасные вещи. Они говорят, что бомбардировки продолжались все 60 дней, они жили в информационном вакууме и каждую ночь прощались с жизнью. Всем этим людям необходима помощь, и она обязательно будет оказана", - заверил Голтвенко.

По его словам, все эвакуированные уже получили продукты питания, уже решается вопрос их расселения.

"Мы встретимся и будем помогать психологически, медикаментами. Всем нашим сотрудникам из Азовстали мы предложим новую работу", - рассказал он и подчеркнул: это только первый шаг к освобождению, ведь на территории комбината находятся еще сотни заложников российской агрессии.

Как известно, украинские бойцы на металлургическом комбинате "Азовсталь" до сих пор оказывают жесткое сопротивление российским захватчикам и не дают российским войскам оккупировать город Мариуполь. В бомбоубежищах комбината прячутся сотни мирных жителей города, которых русские не выпускают.

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