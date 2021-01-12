Люди, которые преодолевают барьеры: снята серия видеороликов в рамках инициативы Елены Зеленской

Сюжеты были созданы общественной организацией "Безбарьерность" (president.gov.ua)

Видеоролики будут выходить по понедельникам на официальных страницах Елены Зеленской

В рамках инициативы первой леди Елены Зеленской создана серия видеороликов "Безбарьерные истории, которые вдохновляют" о людях, которые своим примером показывают, что любые барьеры можно и нужно преодолевать.

Цель этого проекта - познакомить широкий круг зрителей с людьми, которые уже сегодня меняют свои общины и Украину, разрушают общественные преграды и помогают другим преодолевать их. Сюжеты были созданы исполнительным партнером инициативе первой леди - общественной организацией "Безбарьерность".

"На протяжении всей жизни мы неоднократно сталкиваемся с барьерами. Они могут быть физическими, экономическими или моральными. Они могут быть незначительными и легкопереборними. А могут - тяжелыми и такими, которые в одиночку не преодолеешь. Вопрос в том, как мы на них реагируем. И не только тогда, когда ощущаем их на себе, а и когда просто видим вокруг", - отметила Елена Зеленская в Facebook.

"Я считаю своим долгом говорить о людях, которые разрушают барьеры. Надеюсь, что их пример вдохновит каждого из нас воплощать такие изменения в нашей жизни и в общинах, которые делали бы мир вокруг лучше", - добавила первая леди.

Эта серия видеороликов - лишь часть большой комплексной инициативы"Без барьеров", цель которого - осветить и актуализировать проблему барьеров в обществе и приблизить безбарьерное будущее Украины.

Видеоролики будут выходить по понедельникам на официальных страницах Елены Зеленской в Facebook и Instagram. Первый видеоролик уже можно посмотреть, чтобы больше узнать об уникальном музее "Третья после полуночи", истории его создания и людях, которые там работают. Это единственный музей в Украине, где все экскурсии проходят в полной темноте в сопровождении незрячих гидов. Экскурсии дают возможность почувствовать привычные места нашей жизни, но вслепую.

на Протяжении всей жизни мы неоднократно сталкиваемся с барьерами. Они могут быть физическими, экономическими или моральными.... Posted by Елена Зеленская on Monday, January 11, 2021

В следующих видеороликах будет еще больше интересных историй о людях, проекты и инициативы, которые помогают преодолевать существующие барьеры.

"Множество людей ежедневно сталкиваются с барьерами. Кажется, что с этим ничего нельзя сделать. Но в Украине есть те, кто уже сегодня преодолевает барьеры. Поэтому чрезвычайно важной является инициатива первой леди Елены Зеленской рассказать истории таких людей", - отметила Татьяна Ломакина, председатель ОО "Безбарьерность".

Авторы надеются, что эта серия видеороликов вдохновит граждан на дальнейшие изменения.