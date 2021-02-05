Люди какого возраста чаше всего распространяют COVID-19: это не дети

Коронавирус чаще всего передают не дети (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус чаще всего распространяют люди молодого и среднего возраста, а не дети, как это утверждалось ранее. Новое исследование ученых показало, что чаще всего болезнь переносят именно взрослые.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели масштабное исследование на тему распространения коронавируса. Они использовали данные мобильных телефонов 10 миллионов человек, чтобы выяснить все места посещения, пересечения с инфицированными людьми и теми, кто с ними контактировал. Результаты были размещены на портале Science.

Исследование было направлено на то, чтобы опровергнуть теорию о том, что коронавирус больше всего распространяют дети и подростки. Также была проанализирована взаимосвязь между работой школьных учреждений и динамикой заболеваемости в эти периоды.

Анализ данных показал, что чаще всего в разносе COVID-19 участвуют люди в возрасте от 20 до 49 лет. На 100 человек из этой возрастной группы приходится 65 заражений. В конце 2020 года параметры немного сместились, и основная группа передачи заболевания была среди людей в возрасте от 35 до 49 лет.

Авторы исследования считают, что эти данные имеют большое значение и нужно ускорить вакцинацию от коронавируса именно среди людей 20-49 лет, чтобы снизить распространение вируса.

По данным медиков, дети и подростки тоже активно участвуют в передаче вируса, но в высокой степени это бессимптомная передача, которые не существенно изменилась после возобновления учебного процесса.

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