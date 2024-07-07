"Люди готові сміятись": відомий комік розповів про виступи перед військовими

Стендап-комік Фелікс Редька, який нещодавно висловився про можливу мобілізацію , цього разу прокоментував тему виступів у прифронтових містах. Він зазначив, що і цивільні, і військові, які там, чекають на артистів.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube -каналу "Розмова".

Що каже Фелікс Редька про концерти у прифронтових містах

За словами гумориста, українцям, які знаходяться там, не вистачає простих подій, які асоціюються з мирним життям.

"Реакція завжди краща, ніж в будь-якому іншому місці, яке далі від фронту. Коли ти проїжджаєш в Краматорськ, Нікополь чи в Херсон, люди готові сміятись, хоч палець їм показуй. Це без образ, не каміння комусь в город. Тобто настільки сильно їм цього хочеться", - говорить Фелікс.

"І сатисфакцію (у цьому значенні - приблизнення задоволення) там відчуваєш більшу. Так, я витратив свої гроші, я потрапив у мінус, але я отримав це задоволення, і сам наче собі повісив медаль, що я недарма усім цим займаюся. У мене була там певна кількість платних концертів, але є і безплатні", - додає він.

Зірка їздить з концертами до прифронтових міст (Фото: instagram.com/felix.redka)

Крім того, Редька не розуміє, чому не всі українські зірки готові приїжджати до прифронтових міст. Він зауважив, що там, попри війну, залишаються безпечні локації, є логістика і організатори, які готові зайнятися цим питанням.

"Чому наші артисти не їздять туди виступати з якоюсь хоча б гітарою? Я розумію, що ти не провезеш туди шоубалет чи щось таке. Але ж все одно. Тому, шановні наші зірки, у кого є бажання, напишіть мені. Я вам надам усі контакти, у вас буде можливість з'їздити й виступити для людей", - зазначає стендапер.

Гуморист додав, що не боїться давати концерти поблизу з фронтом.

"Не скажу, що там дуже сильно небезпечно. За 5-7 концертів одного разу за 10 метрів від нас вибухнув дрон. Це було один раз, не так і страшно", - сказав він.

Нагадаємо, Фелікс Редька - гуморист, відомий завдяки "Стендапу в бомбосховищі", подкасту "Комік плюс Історик" та участі в інших проєктах.

Гуморист не розуміє, чому не всі артисти погоджуються виступати перед військовими (Фото: instagram.com/felix.redka)