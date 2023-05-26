Люди з ампутаціями отримують спеціальні рюкзаки від проектів "Рятуємо життя" та Protez Hub

В Україні стартував проект "Рюкзаки для осіб з ампутаціями", до реалізації якого долучилася гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" "Рятуємо життя". Українці, які втратили кінцівки й готуються до протезування, отримають набори для післяопераційного догляду.

Про це йдеться на сайті компанії.

Перша партія в 1000 рюкзаків вже сформована та прямує до людей.

Мета проекту - допомогти забезпечити людей усім необхідним на етапі підготовки до успішного протезування. Тому рюкзаки містять все необхідне для того, щоб доглядати за ампутованою кінцівкою, правильно формувати куксу і боротися з фантомними болями.

Також у кожному наборі є друковані матеріали й інструкції, що пояснюють постраждалому алгоритм дій.

Рюкзаки безкоштовно й за цільовим призначенням передаватимуться у різні регіони України людям з ампутаціями, які потребують цього найбільше.

Координувати процес будуть уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, представники Міністерства охорони здоров’я України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Наступна партія рюкзаків у кількості 2000 одиниць вже готується. В планах учасників проекту - вдосконалити їхній зміст відповідно до потреб поранених і травмованих.

Реалізація проекту стала можлива завдяки співпраці Protez Hub, "Рятуємо життя", компанії Nova Ukraine, БФ "Пацієнти України", Dignitas Fund та правозахисного центру для військових "Принцип". Також ініціативу підтримало Посольство Канади в Україні.

Як відомо, гуманітарний проект "Рятуємо життя" продовжує розвивати напрямок фізичної реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок війни.

У співпраці з Protez Hub процедуру протезування й лікування на різних стадіях наразі проходять 48 військовослужбовців і цивільних. Серед них 13 - вже отримали свої протези вартістю до 30 тисяч євро.

Крім цього, навесні 2023 року "Рятуємо життя" та Protez Hub запустили першу в Україні освітню онлайн-платформу, яка буде корисною і медфахівцям, і постраждалим.

Портал повністю україномовний, а доступ до всіх матеріалів - безплатний. На його створення "Метінвест" спрямував понад 2,5 млн грн.