Люди с ампутациями получают специальные рюкзаки от проектов "Спасаем жизнь" и Protez Hub

В Украине стартовал проект "Рюкзаки для лиц с ампутациями", к реализации которого присоединилась гуманитарная инициатива группы "Метинвест" "Спасаем жизнь". Украинцы, потерявшие конечности и готовящиеся к протезированию, получат наборы для послеоперационного ухода.

Об этом идет речь на сайте компании.

Первая партия в 1000 рюкзаков уже сформирована и направляется к людям.

Цель проекта - помочь обеспечить людей всем необходимым на этапе подготовки к успешному протезированию. Поэтому рюкзаки содержат все необходимое для того, чтобы ухаживать за ампутированной конечностью, правильно формировать культю и бороться с фантомными болями.

Также в каждом наборе имеются печатные материалы и инструкции, объясняющие пострадавшему алгоритм действий.

Рюкзаки бесплатно и по целевому назначению будут передаваться в разные регионы Украины людям с ампутациями, которые нуждаются в этом больше всего.

Координировать процесс будут уполномоченные президентом Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, представители Министерства здравоохранения Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Следующая партия рюкзаков в количестве 2000 единиц готовится. В планах участников проекта - усовершенствовать их содержание в соответствии с потребностями раненых и травмированных.

Реализация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству Protez Hub, "Спасаем жизнь", компании Nova Ukraine, БФ "Пациенты Украины", Dignitas Fund и правозащитного центра для военных "Принцип". Также инициативу поддержало Посольство Канады в Украине.

Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" продолжает развивать направление физической реабилитации украинцев, потерявших конечности в результате войны.

В сотрудничестве с Protez Hub процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 военнослужащих и гражданских. Среди них 13 - уже получили свои протезы стоимостью до 30 тысяч евро.

Кроме этого, весной 2023 года "Спасаем жизнь" и Protez Hub запустили первую в Украине образовательную онлайн-платформу, которая будет полезна и медспециалистам, и пострадавшим.

Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам - бесплатный. На его создание "Метинвест" направил более 2,5 млн. грн.