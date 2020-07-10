Любой голос можно скопировать: в сети объяснили, как подделывают голоса

В соцсетях появился ролик про российскую технологию из синтезирования голосов, где голос, похожий на российского президента Владимира Путина, рассказывает, как подделать и фальсифицировать голос любого.

В частности, в ролике воспроизводятся голоса Ксении Собчак и Владимира Познера.

"Теперь абсолютно любой голос можно скопировать и сказать им что угодно. Это удивительно, хотя и немного страшно", - говорит голос Познера.

Голос Путина в ролике предостерегает, что технология открывает большие возможности для фальсификаций.

"Фактически с ней можно подделать любую беседу. Даже если речь идет о президенте страны. Это способно вызвать серьезные политические последствия", - говорит голос российского президента.

Напомним, что в мае были обнародованы так называемые "пленки Деркача", на которых предположительно слышать телефонный разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом.

На новых записях, которые нардеп Андрей Деркач обнародовал 9 июля на пресс-конференции и которую вел телеканал ZIK, звучат голоса, похожие на Порошенко и Путина.