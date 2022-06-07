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Люба была воспитательницей в садике, а теперь - защищает наше небо от российских ракет (фото)

Как воспитатель стала командиром зенитного ракетного полка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Любовь - командир одного из подразделений в зенитном ракетном полку. У ВСУ она с 2011 года, но по образованию она воспитатель и работала в детском саду.

Женщина служила в ССО, а сейчас она в ВС, сообщает Воздушное командование "Запад".

Как любовь стала военной

Любовь в ВСУ с 2011 года. Мысли стать военной никогда не покидали женщину. Возможно потому, что ее папа, служил в десанте.

"На тот момент у меня был маленький сынишка, и я ждала, чтобы он пошел в садик. И все же пойти призваться. Муж был не против, а наоборот, всегда поддерживал меня", - рассказывает женщина.

По ее словам, попасть на службу в ССО было не так и легко. В частности, физическая подготовка должна была быть на высоком уровне. Однако, сейчас, в свои почти 40 лет, Любовь бегает от 1 - 21 км.

"Я даже азбуку Морзе выучила в армию, ходила на курсы, чтобы быть подготовленной. Тренировалась много, и лишь с четвертого раза меня взяли туда, хотя я уже и руки опускала. Даже говорила, что больше не пойду, но все же собралась и вперед", - говорит военный.

Сейчас женщина проходит службу в Воздушных Силах ВСУ. Любовь говорит, что это совсем другой вид войск. Она много учится и тренируется, ведь должна быть всегда готова.

"Нам всегда говорили: "Небо ошибок не прощает"! И страшно было от этих слов, потому что это твоя жизнь... А теперь я защищаю воздушное пространство, и от нас зависит не только наша жизнь, но и жизнь других людей, это очень ответственно", - говорит военная.

Сообщается, что недавно Любовь получила ценный подарок, который лично вручил Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Подарком оказались часы.

Воспитательница Любовь стала командиром одного из подразделений в зенитном ракетном полку (facebook.com/PvkZahid)

Ранее мы сообщали, что украинские военные рассказали о пытках в плену РФ.

Также мирный житель на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.

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