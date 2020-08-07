Любовь нечаянно нагрянет: знаки Зодиака, которым звезды сулят романтические приключения в августе

Гороскоп на август 2020 года гласит о том, что некоторые знаки Зодиака могут встретить свою настоящую любовь до конца августа. Романтическая встреча может произойти совершенно неожиданно, и новый человек может стать самым близким.

Астрологи рассказали, кому невероятно повезет в любви до конца лета. Об этом сообщает издание SlovoFraza.

Овен

Последний месяц лета затянет Овнов в затяжное романтическое приключение, новые встречи и эмоции. Большинство представителей этого знака не настроены на новые серьезные отношения, но готовы допустить флирт, чтобы затянулись раны недавних разочарований. Звезды сулят новые знакомства, романтическую атмосферу, избавление от комплексов. А вот осень может принести Овнам настоящие и серьезные отношения.

Телец

Тельцов ждет совершенно необычное завершение лета, так как события будут происходить по совершенно иным сценариям. В августе все кардинально изменится, звезды придадут смелости и решительности, и Тельцы отправятся на встречу с человеком, который сразу вызовет очень сильные чувства. Возможно, придется сделать первый шаг самостоятельно и пригласить человека на свидание. Поборов свои собственные страхи, Тельцы получат в награду незабываемые чувства и возможность создать новые счастливые отношения.

Стрелец

Романтическая жизнь Стрельцов может кардинально измениться во второй половине августа и объектом страсти станет не новый человек, а кто-то из прошлого. Вспыхнут чувства и звезды рекомендуют просто пойти на поводу у эмоций и наслаждаться романтическими свиданиями. Однако не стоит обольщаться, это всего лишь любовное приключение, которое не приведет к серьезным отношениям. Лучше всего будет остаться просто друзьями и не создавать сложную ситуацию.

Водолей

Несмотря на то, что Водолеи не настроены в конце лета на романтический лад, в их жизнь ворвется любовь. Новая встреча произойдет внезапно и выбьет почву из-под ног. Новый человек окажется уникальным и интересным и очарует Водолея с первых секунд. Стоит отложить все важные дела и пойти на свидание, так как романтическая увлеченность может перерасти в серьезные отношения.

Напомним, ранее мы писали о том, что эти знаки Зодиака исполнят свои самые заветные мечты до конца лета.

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