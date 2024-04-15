"Любов, брехня та кровопролиття": 5 причин подивитися екшн з Крістен Стюарт

Зірковий акторський склад

Головну роль у фільмі виконала Крістен Стюарт - номінантка на "Оскар" за байопік "Спенсер: Таємниця принцеси Діани", зірка саги "Сутінки" та перезапуску "Ангелів Чарлі". Її героїня Лу - самотня відлюдькувата дівчина, сповнена душевного болю і ненависті до себе.

На роль харизматичної культуристки Джекі режисерка довго шукала ідеальну виконавицю - і знайшла Кеті М. О'Браян, яка сама має досвід у бодибілдингу. Її можна було бачити у фільмах кіновсесвіту Marvel та серіалі "Мандалорець". Та справжнім відкриттям М. О'Браян стала саме в цій стрічці.

"Вона надала героїні щиру, широко розплющену і чарівну енергію", - хвалить колегу Стюарт.

Також у фільмі знялися номінант на "Оскар" Ед Гарріс ("Ігри розуму", "Шоу Трумена"), Джена Мелоун ("Голодні ігри", "Неоновий демон"), Дейв Франко ("Ілюзія обману") та Анна Баришніков ("Манчестер біля моря"). Зірковий склад тут працює не заради камео, а на повну силу.

Кадр з фільму "Любов, брехня та кровопролиття"

Висхідна зірка арткіно в режисерському кріслі

"Любов, брехня та кровопролиття" - другий повний метр режисерки Роуз Ґласс. Її дебютний горор "Свята Мод" здобув номінації на премії BAFTA та Британської премії незалежного кіно. Ідея нової стрічки виникла через іронічне бажання деконструювати кліше про "сильних жіночих персонажів".

Критики захоплюються роботою Ґласс. Variety назвав фільм "диким і кричущим", зазначивши, що він "перевершує очікування". The Hollywood Reporter написав, що стрічка "нікого не залишить байдужим". А в IndieWire відзначили "хитре й похмуре почуття гумору" постановниці. Безперечно, на нас чекає несподіваний і сміливий погляд жінки-режисерки.

Кадр з фільму "Любов, брехня та кровопролиття"

Художниця з костюмів - американка українського походження

Ольга Мілл - уродженка Одеси, що опинилась у Нью-Йорку у 5-річному віці. Вона скінчила Нью-Йоркську кіношколу Стіва Тіша, та працювала над костюмами в таких стрічках як "Щоденник Пастора" та "Людина людині вовк" Пола Шредера, "Спадковість" Арі Астера, "Ніколи, зрідка іноді завжди" Елізи Хітманн, "Ейлін" Вільяма Олдройда тощо. У своїй роботі Мілл надихалася фотографіями з 80-х та документальними фільмами про бодибілдинг.

Кадр з фільму "Любов, брехня та кровопролиття"

Провокативна деконструкція "американської мрії"

Стрічка "Любов, брехня та кровопролиття" - це сатира на одержимість успіхом і гіпертрофовані ідеали, що панували в американській культурі 1980-х. Фітнес-зал тут стає метафорою суспільства споживання, де всі прагнуть стати переможцями.

"Це був час стероїдної маскулінності, нарцисизму і поверхового гламуру. На той період припав пік неоліберальної ідеології з її культом індивідуалізму, конкуренції та особистої вигоди", - розповідає Роуз Ґласс.

У цьому контексті навіть кохання стає хижим і небезпечним. Проте режисерка не повчає, а в'їдливо висміює кліше епохи.

Кадр з фільму "Любов, брехня та кровопролиття"

Претендент на культовий статус

Стиль і тон фільму "Любов, брехня та кровопролиття" настільки унікальні, що критикам бракує слів для опису.

"Це неначе суміш неонуару, еротичного трилера, квір-фантазії та сатири. Таке враження, що стрічку знімали одночасно Девід Лінч, брати Коен і Брайан Де Пальма", - пише The Playlist.

Прем'єра відбулася на кінофестивалях "Санденс" і Берлінале, де публіка прийняла фільм овацією.

"Роуз Ґласс зуміла звести на екрані сміх і сльози, красу і жах, любов і ненависть. Це справді унікальне видовище", - підсумовує The Wrap.

Отже, "Любов, брехня та кровопролиття" обіцяє шокувати, збентежити й розважити глядачів. Божевільний мікс кримінального трилера та мелодрами від однієї з найцікавіших молодих режисерок сучасності тут втілює зірковий каст. Тож поспішайте побачити один із найбільш зухвалих і шалених фільмів року на великому екрані - він має всі шанси стати культовим.