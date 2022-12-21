Любителі Росії "Кролики" Данилець і Мойсеєнко весь час перебувають в Києві (відео)

"Кроликів" бачили в Києві

"Вони нікуди не поїхали, вони обидва в Україні. Вони тут, я це 100% говорю, бо я знаю. Ба більше, здається, моя дружина бачила їх... Десь був якийсь благодійний вечір, збирали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець – 100% тут, я знаю", – запевнив Андрієнко.

Актор каже, що артисти навіть просили його допомогти з роботою. І він колись був шокований тим, що Мойсеєнко і Данилець виступають на телебаченні РФ проти України, потім повертаються додому і жаліються, що їх тут не люблять.

Актори скаржилися, що їх оббрехали

За словами Моїсеєнка і Данильця, негативне ставлення до них сформувалося в січні 2015 року через нібито неправильно змонтований новорічний концерт. У програмі "Новорічний парад зірок" російські артисти виконували пісню про санкції проти України, а "Кролики" нібито зустріли їх виступ оваціями.

Згодом Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко загриміли в "Миротворець" у 2019 році після участі в телемості з Росією "Треба поговорити".

В інтерв'ю актори називали війну "братовбивчим конфліктом", і вони, мовляв, тільки те й роблять, що в Росії несуть думку, що українці росіян люблять і хочуть тільки миру.