Любите бігати на доріжці у спортзалі? Названо 5 речей, про які не варто забувати

Бігова доріжка здається простим і безпечним способом тренування, але багато людей роблять помилки, які можуть знизити ефективність занять. Експерти назвали вісім важливих речей, про які варто пам’ятати, щоб зробити тренування максимально корисним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

Не забувайте про розминку

Одна з найбільших помилок, яку допускають новачки тренажерного залу - це пропускати розминку та відпочинки. Але відмова від цих частин тренування не принесе вам жодної користі.

Розминка розігріває та розслабляє м’язи. Мета полягає в тому, щоб полегшити тренування, щоб тіло не відчувало напруги чи шоку.

Відпочинок після пробіжки є не менш важливим, оскільки це полегшує тренування. Відмова від цього часто призводить до запаморочення. Це пов’язано з тим, що частота серцевих скорочень не нормалізується.

Наприкінці вашого тренування поступово зменшуйте швидкість, доки не досягнете темпу ходьби або повільного бігу протягом 5-10 хвилин.

Не перестарайтеся

Як і в будь-якому новому тренуванні, важливо не поспішати. Якщо ви бігун-початківець, ви не можете ефективно переходити відразу до швидких і довгих пробіжок.

Навіть якщо ви досвідчений бігун, радимо не наполягати постійно на інтенсивних, просунутих рівнях. Біль, надмірна хворобливість м’язів і підвищена частота серцевих скорочень у стані спокою означає, що вам потрібно зупинитися, відпочити та переглянути свій режим вправ.

Не ігноруйте нахил

Бігові доріжки мають два основних елементи: швидкість і нахил. Багато бігунів зосереджуються на швидкості, забуваючи, що додавання нахилу може бути дуже корисним.

Це не тільки ускладнює ваше тренування, але й націлює на інші частини тіла, ніж ходьба чи біг по рівній поверхні. Не біжіть на нульовому відсотку нахилу під час кожного тренування. Спробуйте включити різні відсотки нахилу, і це допоможе вам стати кращим бігуном і спортсменом.

Біг на біговій доріжці (фото: Freepik)

Не спирайтеся на поручні

Намагайтеся не спиратися на боки бігової доріжки, адже це може заважати вам розкрити ваш потенціал. Це також шкодить поставі та неправильно розподіляє вагу між ногами.

Якщо ви хапаєтеся за поручні, то швидше за все рухаєтеся на надто великій швидкості. Знизьте рівень і зосередьтеся на вдосконаленні своєї форми. Ваші руки повинні бути з боків під кутом 90 градусів, паралельно ногам. Уникайте різких розгойдувальних рухів або дозволяйте їм перетинатися перед вами.

Постійно змінюйте свої тренування

Якщо ви виконуєте одне і те саме тренування постійно, то тіло обов’язково звикне до нього, що зробить його неефективним.

Випробування нових технік, інтервалів та більш тривалих пробіжок буде позитивно впливати на ваше тіло.