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Любимый миллионами напиток может привести к потере зрения

Фото: Этот напиток может привести к потере зрения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чрезмерное потребление определенного горячего напитка может вызвать глаукому. Это состояние, при котором зрительный нерв, соединяющий глаз с мозгом, повреждается. Если вовремя не диагностировать и не лечить, это может в конечном итоге привести к слепоте.

Об этом пишет Express.

Какой напиток может привести к глаукоме

Напиток, о котором идет речь, это кофе. Он опасен из-за количества содержащегося в нем кофеина.

Постоянное превышение рекомендуемого количества может повлиять на ваше здоровье и зрение, поскольку это повышает риск развития хронических заболеваний, таких как глаукома, сообщает компания Vision Direct.

Напитки с кофеином повышают кровяное давление, а также давление в глазах

Отмечается, что постоянно высокое глазное давление вызывает глаукому, поэтому связь между потреблением кофе и этим заболеванием явная.

В частности, исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой в 2012 году, показало, что существует связь между употреблением трех или более чашек кофе и риском развития эксфолиативной глаукомы.

"Это происходит, когда скопление жидкости в глазах увеличивает давление на зрительные нервы. Хотя это исследование может показать связь, это не означает, что если вы пьете много кофе, у вас обязательно разовьется глаукома. Например, у многих участников исследования была семейная история глаукомы, которая, как было доказано, является ключевым фактором в развитии заболевания", - пишет Vision Direct.

Все дело в том, как ваше тело справляется с кофеином, так что это далеко не аксиома, что кофе приведет к потере зрения.

Как мы ранее писали, этот популярный напиток скорей всего приведет вас к раку.

А еще рассказывали о том, что названы напитки, которые повышают риск рака на 90%.

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