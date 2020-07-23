Любимые всеми бананы опасны для здоровья: в группе риска мужчины

Любимые всеми бананы не так безобидны, как кажутся. Этот фрукт противопоказан людям с ожирением, а также тем, у кого проблемы с сосудами. Дело в том, что в желудке бананы долго перевариваются, к тому же сгущают кровь. Это может спровоцировать тромбоз вен и артерий.

Диетологи не рекомендуют лакомиться этим фруктом перед приемом пищи, возможно вздутие живота. Лучше съесть банан, как отдельный прием пищи либо на десерт.

Как сообщает "Комсомольская правда", большую опасность этот фрукт представляет для мужчин, у которых проблемы с сосудами. Дело в том, что употребление бананов может спровоцировать проблемы с потенцией, так как они замедляют кровоток в пещеристом теле полового органа.

Кстати, людям с заболеваниями почек этот плод употреблять не рекомендуется.

"В группе риска люди с заболеваниями почек. Когда функция почек снижается и калий не выводится из организма, его уровень в крови действительно может нарастать до опасного уровня. То же самое касается и помидоров, в них тоже очень много калия. Так что теоретически такое возможно: если у человека отказывают почки, а он фанатично ест бананы и помидоры, он может умереть", — предостерегает Кэтрин Коллинз, врач-диетолог лондонской больницы Святого Георгия.

Как мы ранее сообщали, врач назвал опасные свойства черники, накапливает тяжелые металлы.