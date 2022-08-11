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Любимая ее песня: дочь Санты Димопулос растрогала сеть исполнением "Ой у лузі червона калина"

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 21:09
Любимая ее песня: дочь Санты Димопулос растрогала сеть исполнением "Ой у лузі червона калина" Дочь Санты Димопулос исполнила известную песню (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица, эксучастница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос показала видео, как ее двухлетняя дочь София исполняет песню "Ой у лузі червона калина". По словам звезды, это любимая песня ее ребенка.

Видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На ролике София предстала в белом сарафане с цветочным принтом. По интерьеру на заднем фоне можно догадаться, что певица с дочкой на момент съемки была в ресторане.

Как известно, сейчас Димопулос с семьей из-за войны уехала в Танзанию, где ее муж имеет бизнес.

Видео в сети за несколько часов просмотрело почти 90 тысяч человек и оставили более 500 комментариев.

Пользователи оценили старания голубоглазой девочки, которая старалась четко и разборчиво произносить все слова в песне. Также поклонники певицы делали комплименты ее дочери, отмечая музыкальный слух девочки:

  • Фантастические дети Украины;
  • Настоящая украинка;
  • Такая красивая девочка, молодец;
  • Какая чистая интонация, у Софии талант;
  • Слух ребенок имеет замечательный;
  • Как красиво, а главное от души;
  • Будущая победительница песенных конкурсов.

Ранее Санта Димопулос признавалась, что страдала от анорексии и булимии.

Также певица с украинским флагом в центре Нью-Йорка восхитила признанием.

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Санта Димопулос
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