Улюблена її пісня: донька Санти Дімопулос розчулила мережу виконанням "Ой у лузі червона калина"

Відома українська співачка, ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос показала відео, як її дворічна донька Софія виконує пісню "Ой у лузі червона калина". За словами зірки, це улюблена пісня її дитини.

На ролику Софія постала у білому сарафані з квітковим принтом. За інтер'єром на задньому фоні можна здогадатися, що співачка з донькою на момент зйомки була в ресторані.

Як відомо, наразі Дімопулос із сім'єю через війну виїхала в Танзанію, де її чоловік має бізнес.

Відео у мережі за кілька годин переглянуло майже 90 тисяч людей та залишили понад 500 коментарів.

Користувачі оцінили старання блакитноокої дівчинки, яка старалася чітко і розбірливо вимовляти всі слова в пісні. Також шанувальники співачки робили компліменти її дочці, відзначаючи музичний слух дівчинки: