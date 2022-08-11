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Улюблена її пісня: донька Санти Дімопулос розчулила мережу виконанням "Ой у лузі червона калина"

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Четвер 11 серпня 2022 21:09
Улюблена її пісня: донька Санти Дімопулос розчулила мережу виконанням "Ой у лузі червона калина" Донька Санти Дімопулос виконала відому пісню (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка, ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос показала відео, як її дворічна донька Софія виконує пісню "Ой у лузі червона калина". За словами зірки, це улюблена пісня її дитини.

Відео співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ролику Софія постала у білому сарафані з квітковим принтом. За інтер'єром на задньому фоні можна здогадатися, що співачка з донькою на момент зйомки була в ресторані.

Як відомо, наразі Дімопулос із сім'єю через війну виїхала в Танзанію, де її чоловік має бізнес.

Відео у мережі за кілька годин переглянуло майже 90 тисяч людей та залишили понад 500 коментарів.

Користувачі оцінили старання блакитноокої дівчинки, яка старалася чітко і розбірливо вимовляти всі слова в пісні. Також шанувальники співачки робили компліменти її дочці, відзначаючи музичний слух дівчинки:

  • Фантастичні діти України;
  • Справжня українка;
  • Така гарна дівчинка, молодець;
  • Яка чиста інтонація, у Софії талант;
  • Слух дитина має чудовий;
  • Як гарно, а головне від душі;
  • Майбутня переможниця пісенних конкурсів.

Раніше Санта Дімопулос зізнавалася, що страждала від анорексії і булімії.

Також співачка з українським прапором у центрі Нью-Йорка захопила зізнанням.

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Санта Димопулос
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