Как занимались любовью наши предки: игра в "притулу", снохачество и секс в постели как диковинка

Очевидно, что секс существовал всегда и во все эпохи. Скажем по секрету, что даже в союзе он был. Однако в силу определенных верований, предрассудков и социокультурных различий тогдашний секс отличался от того, что мы имеем сегодня.

Как получали первый опыт, проверяли на девственность и предотвращали беременности наши предки - читайте ниже в материале Styler.

Первый опыт или игра в "притулу"

Получить первый сексуальный опыт молодежь могла на вечерницах. Достоверно известно, что распространенной была совместная ночевка молодежи. Если девушка принимала предложение парня, то говорили, что ему от нее была "мокрая". Если же отказывала, то наоборот - "сухая".

На вечерницах обычно играли в "притулу". Суть заключается в том, что девушка позволяет парню немножко "обмакнуть в нее кончик". Давая согласие на такие игры, она должна была пристально контролировать, чтобы не произошло настоящего полового акта.

Из-за полного отсутствия полового воспитания девушки часто не знали даже процесса и последствий секса. Учитывая это непорядочные ребята могли обманывать девушек, мол: "Я тебя научу, как правильно играть, чтобы другой не обманул". Со временем девушки не понимали, как забеременели и откуда взялся ребенок.

Публичная проверка на целомудрие

Если вы убеждены, что первый половой акт - это дело лишь двух, то по тогдашним меркам вы очень сильно ошибаетесь. Ведь первая ночь молодых касается обоих родов и даже всей деревни.

С целью проверки партнеров на целомудрие во время свадьбы устраивали обряд "комора".

Комнату обустраивали в доме жениха и перед тем, как провести туда молодоженов, их тщательно обыскивали, особенно невесту. Смотрели, не спрятала ли она где-нибудь острые предметы, которыми могла сымитировать дефлорацию (повреждение девственной плевы). Она должна была доказать, что была добродетельной девушкой.

Обыск проводили замужние женщины со стороны жениха, так называемые свахи. После этого молодых провожали в комору, но не на всю ночь. Обряд проводили лишь с целью лишения девственности и последующей демонстрации доказательств - крови на рубашке молодой.

Эту рубашку осматривали все свадебные гости. Свахи вешали ее на самое видное место в доме так, что кровавое пятно было видно отовсюду. Каждый подходил и придирчиво осматривал, чтобы убедиться в добродетели невесты. Эту "радостную весть" передавали всей деревней, нося рубашку и показывая жителям или вывешивая ее у калитки.

Однако жениху не всегда удавалось "добыть калину", то есть осуществить дефлорацию. Оно и не удивительно, ведь пока это происходило, за дверью коморы стояли две семьи и слушали, разговаривали с парой и тому подобное.

Но обряд все равно надо соблюдать. Поэтому право на осуществление проверки передавали старшему дружку, который обычно был кровным родственником жениха. Кроме того, свахи могли дефлорировать невесту прямо руками.

Секс в браке

Вообще к сексу относились двояко: с одной стороны это было что-то от дьявола, а с другой - это был единственный способ продолжить род.

По некоторым легендам, необходимость половой жизни была связана с тем, что изначально мужчина и женщина были единой плотью, соединенные некой кишкой. Дьявол соблазнил женщину и оторвал от мужчины, у которого осталась эта кишка, а у женщины вместо этого появилось отверстие. С тех пор они пытаются воссоединиться, от чего появляются дети.

Часто пары желали родить ребеночка конкретного пола, поэтому прибегали к определенным предрассудкам. Например, клали под подушку предметы того рода, какого пола хотели чадо. Если мальчика, то инструменты или мужская одежда, а если девочку, то гребень, платок. Интересно то, что по верованиям, пол зависел и от того, кто в паре был более страстным.

Поскольку сначала молодожены жили с родителями мужа, тогдашней проблемой сексуальной жизни было отсутствие возможности узнать друг друга. Именно поэтому половые акты часто происходили на сене, возле пруда, на лугу или прихапцем - пока никто не видит.

Ироничным является то, что для разнообразия секса современные специалисты советуют парам менять места и обстоятельства. А тогдашним влюбленным, наверное, больше всего хотелось бы иметь простую комнату с кроватью, где им никто бы не мешал.

Снохачество

Снохачество - это интимные отношения свекра с невесткой. Когда-то даже Иван Франко издал на эту тему статью "Снохацтво в наших горах", где пишет, что так происходило, потому что отец мог женить сыновей, когда те сами еще не хотели или не были зрелыми, поэтому "пока сын дорастет, сам заступает невестке место мужа". В то же время Иван Франко отмечает, что в Украине такие случаи были едва ли не разовыми.

В России же снохачество было довольно распространенным явлением. Дело в том, что для россиян характерна большая патриархальная семья. Это означает, что после женитьбы сын приводил жену к родителям, где они вместе жили, вели одно хозяйство и подчинялись отцу.

Часто последний отправлял сыновей далеко на заработки, таким образом оставляя невесток без защиты. Свекор мог соблазнять или даже насиловать девушек, а также заставлять много работать, бить, если они не отвечали взаимностью на его "ухаживания".

Что на счет контрацептивов?

Тогдашние верования учили, что использование контрацепции - это огромный грех, который приравнивается к детоубийству, а об абортах речь даже и не шла. Да и очевидно, что безопасных методов контрацепции или способов сделать аборт просто не существовало.

Этнолог Ирина Игнатенко рассказывает, что контрацептивные средства, которые применяли женщины, можно условно разделить на два вида: отвары из трав, корни и магические обряды.

Большинство обрядов проводили над рубашкой женщины, на которой есть следы менструальной крови. Ее часто сжигали со словами: "Как эта кровь на печке печется, так, чтобы и дети спеклись в моей утробе". Таким образом женщины были убеждены, что не забеременеют, ведь по верованиям, именно месячная кровь носила информацию, сколько раз женщина может родить ребенка.

Часть средств контрацепции были связаны с употреблением чего-то внутрь. В частности женщины ели хлеб с шерстью яловой (такой, что не может родить) коровы или овцы. Считалось, что животное должно передать свою бесплодие женщине.

Интересно, что у наших предков ассоциировались с оплодотворением семена, поэтому для избежания беременности их изымали из рациона. Такая ассоциация проводит аналогию с землей: она родит от семян, как женщина от семени мужа.

Если женщина уже имела детей и больше не хотела, то она закапывала плаценту у порога или отдавала ее свинье. Еще одним популярным в этих случаях средством было долговременное вскармливание грудью, ведь верили, что на грудном молоке "замешивался" ребенок.

Кроме того, женщины верили, что после полового акта надо перевернуться на живот, тогда и беременность не наступит. Также широко распространенным мнением было то, что женщина "не оплодотвориться, когда сносится с несколькими мужчинами".

Когда половую близость запрещали?

Самым первым табу был внебрачный секс, и нарушителей, а точнее нарушительниц строго наказывали. Однако в браке также были определенные ограничения на интимные отношения.

Так, заниматься любовью нельзя было в посты, большие церковные праздники, поминальные дни. Помимо религиозного объяснения, это было связано и с представлениями о потустороннем мире.

Верили, что в эти дни границы между миром человеческим и духовным стирались, то есть души могли легко попасть сюда. Поэтому надо было минимизировать проявления человеческой энергии в еде, работе и сексе. А если в религиозный день оплодотворяли ребенка, то были убеждены, что он родится с пороками, убийцей или калекой.

Мужчинам запрещалось совершать половой акт перед охотой, рыбалкой, вспашкой, севом или строительством. Женщинам - перед изготовлением тканей и выпеканием хлеба. Считалось, что для этих процессов нужна ритуальная чистота тела.

Секс во время месячных также был табу, однако сексуальная культура одобряла близость во время беременности.

Как говорили о сексе и половых органах?

Как и все остальное, названия появлялись на основе ассоциаций с предметами из окружающего мира. Вот вам несколько самых интересных наименований, записывайте!

Мужской половой орган называли так:

конь ("поставить коня в конюшню")

перчик, колосок, кукуруза

рак

кочерга

шило

колбаса

Женский половой орган носил следующие названия:

ведро, колодец

капуста

пирожочек, паляница, пышечка.

Заниматься сексом:

"злягаться"

шуркаться

трахкаться

маститься

кохаться

Поэтому "кохайтеся, чорнобриві", с теми, кого любите, и точно - не с м*скалями!