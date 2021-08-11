ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Любимая моя доченька: Янина Соколова умилила письмом к нерожденному ребенку

Новина українською →
Среда 11 августа 2021 12:02
Любимая моя доченька: Янина Соколова умилила письмом к нерожденному ребенку Фото: Янина Соколова (facebook.com/yanina.sokolova)
Автор: Светлана Мащенко

Известная журналистка Янина Соколова растрогала украинцев эмоциональной публикацией-письмом, которое она написала дочери, которой у нее нет и родить она уже не сможет. Ведь несколько лет назад телеведущая перенесла рак.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Любимая моя доченька, я хочу, чтобы мой опыт был тебе полезен. Поделюсь с тобой тем, что я поняла за эти 37 лет своей жизни, поняла, потому что проверила", - пишет Янина.

Журналистка посоветовала несуществующей дочери такие важные вещи: никогда не терять веры в себя, вступать в брак с тем, кто действительно ее достоин, быть честной, смелой, сильной, найти дело своей жизни, любить себя и стремиться стать лучшей версией себя, никогда не идти на компромиссы со своей совестью, быть независимой финансово и морально, ценить настоящих друзей, не держать зла, не бояться рожать детей и читать книги.

Также Янина посоветовала регулярно проверяться на рак, любить свои тело и не делать губы "уточкой", путешествовать и любить свою страну.

"И... Звони мне. Чтобы ни случилось, я за тебя. Потому что ты - это продолжение меня. Я всегда буду рядом. Даже, когда меня нет", - резюмировала телеведущая.

Для справки:

Весной 2010 года журналистка вышла замуж за банкира Владимира Литвина. Вскоре она подарила мужу двоих детей - сыновей Николая и Мирона.

Напомним, что более двух лет назад Янина Соколова поразила признанием, что боролась с раком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Янина Соколова
LITE
Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины
Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины