Любимая моя доченька: Янина Соколова умилила письмом к нерожденному ребенку

Известная журналистка Янина Соколова растрогала украинцев эмоциональной публикацией-письмом, которое она написала дочери, которой у нее нет и родить она уже не сможет. Ведь несколько лет назад телеведущая перенесла рак.

Об этом она написала на своей странице в Facebook .

"Любимая моя доченька, я хочу, чтобы мой опыт был тебе полезен. Поделюсь с тобой тем, что я поняла за эти 37 лет своей жизни, поняла, потому что проверила", - пишет Янина.

Журналистка посоветовала несуществующей дочери такие важные вещи: никогда не терять веры в себя, вступать в брак с тем, кто действительно ее достоин, быть честной, смелой, сильной, найти дело своей жизни, любить себя и стремиться стать лучшей версией себя, никогда не идти на компромиссы со своей совестью, быть независимой финансово и морально, ценить настоящих друзей, не держать зла, не бояться рожать детей и читать книги.

Также Янина посоветовала регулярно проверяться на рак, любить свои тело и не делать губы "уточкой", путешествовать и любить свою страну.

"И... Звони мне. Чтобы ни случилось, я за тебя. Потому что ты - это продолжение меня. Я всегда буду рядом. Даже, когда меня нет", - резюмировала телеведущая.

Для справки:

Весной 2010 года журналистка вышла замуж за банкира Владимира Литвина. Вскоре она подарила мужу двоих детей - сыновей Николая и Мирона.