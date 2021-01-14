Ляшко живет в доме, где квадратный метр стоит почти 50 долларов (видео)

Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, который недавно сделал заявление о продлении локдауна после 24 января, живет в доме, стоимость квадратного метра в котором несколько лет назад, по словам самого врача, достигала 50 долларов.

Как выглядит жилье главного санитарного врача страны показали журналисты программы "Разоблачения", что выходит на телеканале KYIV LIVE.

Так, согласно данным в финансовой отчетности Ляшко за 2019 год, квартира площадью 110 квадратных метров находится в одной из новостроек города. Записана она на его жену Ирину.

"Чиновник отмечает, что приобрел жилье полтора года назад за 150 тысяч гривен, что в пересчете 1 400 гривен за квадратный метр", - говорится в сюжете.

Ляшко проживает в новостройке, которая стоит прямо у дороги и имеет название ЖК "Шоколад". Но это не самый престижный дом в Броварах. Соседи очень часто видят Ляшко утром, когда он выходит из дома для пробежки.

Журналисты показали дом в Броварах, где живет Виктор Ляшко

Заметим, что кроме квартиры в Броварах Виктор Ляшко вместе с женой владеют двумя земельными участками под Киевом по 1200 квадратных метров каждый.

Добавим, что при этом Ляшко имеет немного скромнее жилье, чем министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, недавно представители СМИ рассказали о шикарную квартиру главы Минздрава в элитном районе Киева. Стоимость апартаментов в этом ЖК, по словам журналистов, может достигать почти 1 млн долларов.

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