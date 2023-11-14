Ляшко сказав, від чого найчастіше передчасно вмирають українці

Ляшко назвав основні причини передчасної смерті

Віктор говорить, що поширеність вищезазначених факторів призводить до того, що в Україні є один із найнижчих показників тривалості життя в Європі.

Для того, щоб змінити ситуацію, потрібно уважніше ставитися до свого способу життя та харчових звичок.

Віктор Ляшко (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Він також додав, що варто допомогти сформувати здорові звички та прищепити культуру здорового способу життя нашим дітям.

І забезпечення здорового та повноцінного харчування дітей у закладах освіти - це великий крок у цьому напрямку.

За словами міністра охорони здоров’я, Україна за ініціативи Першої леді Олени Зеленської впроваджує реформу харчування в закладах освіти з 2020 року, яка має допомогти дітям сформувати здорові харчові звички вже в дитинстві, що дозволить уникнути проблем зі здоров'ям в майбутньому.

Ляшко назвав основні причини передчасної смерті (фото: facebook.com/viktor.liashko)

"Ми вже досягли суттєвих успіхів. Зокрема, вдалося: затвердити нові нормативи та регламенти, змінити норми і затвердити Порядок організації харчування у закладах освіти й дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Для зручності шкіл були розроблені три технологічні моделі організації харчування: кожна обирає зручну для себе модель, яка покликана забезпечити рівний доступ до якісної їжі для всіх дітей. Створюються кулінарні хаби для навчання кухарів-тренерів, які передаватимуть навички колегам у регіонах. За сприяння першої леді Олени Зеленської та за фінансової підтримки Фонду Говарда Баффета на Київщині та Харківщині будуються фабрики-кухні", - поділився Ляшко.

У понеділок, 13 листопада, на нараді під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі Першої леді Олени Зеленської обговорили питання реалізації Стратегії реформи шкільного харчування.

Ляшко назвав основні причини передчасної смерті (фото: facebook.com/viktor.liashko)

"Ані пандемія, ані навіть повномасштабна війна не зупинили роботу над реформою, якої так давно потребували маленькі українці", - зазначив Віктор.

Також минулого тижня Уряд ухвалив Постанову про запит на приєднання до Коаліції шкільного харчування, яка об’єднує понад 90 держав та організацій.

Ляшко і Лісовий (фото: facebook.com/viktor.liashko)