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Ляшко сделал заявление о закрытии метро в Киеве

Автор: Людмила Жукова

Виктор Ляшко назвал условие закрытия метро в Киеве

В Киеве могут снова закрыть метро, как это уже делали весной. Подземку прикроют, если столица окажется в "красной зоне" карантина. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый — ограничение работы общественного транспорта. Второй — запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", - сообщил Ляшко.

По мнению главного санитарного врача, если метро закроется, то такая же участь ждет и электрички.

"Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - отметил он.

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Напомним, что карантин из-за коронавируса в Украине ввели 12 марта. Позже закрыли метро, а общественный транспорт перевозил только работников спецслужб и медиков.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях.

Как мы ранее сообщали, медик сообщил, что необходимо сделать первым делом при высокой температуре.

Также мы рассказывали, что в Украине заработала "горячая линия" по COVID-19.

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