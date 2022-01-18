Ляшко рассказал, как сделать купание в проруби безопасным для здоровья

Большинство людей ожидают, что купание в ледяной воде на Крещение 19 января сделает их здоровее. Но если вы все же решили нырять в прорубь, то первым делом делайте это лишь в том случае, если вы полностью здоровы.

Ведь, отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина, существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено!

"Как врач, могу сказать только о медицинской стороне вопроса. Помните: традиции традициями, но главное не навредить своему здоровью", - обратился министр к украинцам.

Он говорит, что закалять организм стоит каждый день, а не раз в год.

"Холодная вода может быть полезной только, если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой. Также, напомню, что курение и алкоголь не согревают. Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере", - отметил Ляшко.

Также, чтобы не навредить своему организму на Крещение, не забывайте о физической дистанции и избегайте скопления возле прорубей, ведь "коронавирус выходной на праздник не брал".

Держите еще несколько важных советов от главы Минздрава:

купайтесь только в специально оборудованных местах с проверенным дном

энергичная разминка - обязательное условие перед погружением в воду

погружайтесь в воду постепенно, потому что если вы сразу нырнете с головой - это может привести к резкому охлаждению организма

оставайтесь в воде не дольше 3-5 секунд

людям, практикующим закалку водой годами, не стоит находиться в проруби дольше 1,5-2 минут

Где в Киеве праздновать День Крещения Господня

Напомним, что в столице Украины нырнуть в прорубь можно будет в 15 специально оборудованных для этого религиозного ритуала местах.

Адреса локаций для празднования Крещения в Киеве:

Зона отдыха "Детская" (Венецианский остров)

"Венеция" (остров Долобецкий)

"Наталка" (залив Наталка)

"Наталка 2" (парк)

"Галерна" (ул. Набережно-Корчуватская)

"Предмостная Слободка" (Венецианский остров)

"Тельбин" (ул. Тычины)

"Радуга" (озеро Веселка)

"Троещина" (ул. Оноре де Бальзака)

"Пуща-Водица" (пруд № 8 на р. Горенка)

"Вербное" (озеро Вербное)

"Центральная" (остров Труханов)

Озеро Иорданское (ул. Иорданская-просп. Оболонский)

"Веселка" (ул. Никольско-Слободская, 7)

"Черторой" (остров Муромец)

На некоторых локациях киевлян и гостей города будут ждать песни, танцы у костра, произведения художников из соломы и дерева, вкусности, чай и глинтвейн, а для детей организаторы готовят катание на лошадях и мастер-класс по созданию снежных домов.

А на каждой локации (без исключений) будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service и специализированной аварийно-спасательной водолазной службы, а также работать медпункты.

19 января на станции метро "Гидропарк" будет открыт второй выход. Восточный вестибюль будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 - в обычном режиме.

Какой будет погода на Богоявление

В Киеве синоптики обещают пасмурную погоду. Но осадков 19 января не предвидится.

Утром, с 8 до 11 часов, столбики термометров будут показывать -6...-4.

Днем температура несколько повысится - до 1 градуса с отметкой "-".

Народный прогноз

Наши предки по погоде именно в День Крещения Господня прогнозировали погоду на лето.

В частности, если погода холодная, а на улице ясно - лето будет засушливым.

А вот пасмурная и снежная погода за окном, верили наши предки, предвещает обильный урожай.