Ляшко рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19
Вакцинация в Украине продолжается, но есть люди, которым прививку делать категорически нельзя.
О противопоказаниях к вакцинации рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.
По словам Виктора Ляшко, нельзя делать прививку в следующих случаях:
- при наличии противопоказаний к отдельным компонентам вакцин (состав указан в инструкции)
- если есть сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры (лихорадка). При этом незначительное повышение (простуда) не является противопоказанием.
- при нарушениях свертываемости крови.
- ослабленный иммунитет у пациента, однако в этом случае врач принимает решение о вакцинации на свое усмотрение.
По словам главного санврача, в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.
Напомним, что в приоритете на вакцинацию сегодня являются:
- медицинские работники, включая лиц, которые принимают непосредственное участие в противодействии пандемии;
- военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил;
- работники социальной сферы;
- люди, проживающие в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работники таких заведений;
- пожилые люди (60 лет и старше);
- работники важных структур государственной безопасности: ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;
- учителя и другие работники сферы образования;
- люди, которые находятся в местах ограничения свободы и/или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений;
- другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категории риска заражения COVID-19, которые не были включены в вышеупомянутые группы.
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