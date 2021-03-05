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Ляшко рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 11:58
Ляшко рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19 Виктор Ляшко назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация в Украине продолжается, но есть люди, которым прививку делать категорически нельзя.

О противопоказаниях к вакцинации рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

По словам Виктора Ляшко, нельзя делать прививку в следующих случаях:

- при наличии противопоказаний к отдельным компонентам вакцин (состав указан в инструкции)

- если есть сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры (лихорадка). При этом незначительное повышение (простуда) не является противопоказанием.

- при нарушениях свертываемости крови.

- ослабленный иммунитет у пациента, однако в этом случае врач принимает решение о вакцинации на свое усмотрение.

По словам главного санврача, в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.

Напомним, что в приоритете на вакцинацию сегодня являются:

  • медицинские работники, включая лиц, которые принимают непосредственное участие в противодействии пандемии;
  • военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил;
  • работники социальной сферы;
  • люди, проживающие в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работники таких заведений;
  • пожилые люди (60 лет и старше);
  • работники важных структур государственной безопасности: ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;
  • учителя и другие работники сферы образования;
  • люди, которые находятся в местах ограничения свободы и/или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений;
  • другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категории риска заражения COVID-19, которые не были включены в вышеупомянутые группы.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский озвучил свое мнение об индийской вакцине Covishield.

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