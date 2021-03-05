Доктор Комаровский озвучил свое мнение об индийской вакцине Covishield: все разговоры - бред

Индийская вакцина Covishield - это вакцина с доказанной эффективностью и сомневаться в ней не стоит.

"Covishield равно AstraZeneca. Это все что вам нужно знать. Эта вакцина с доказанной эффективностью, можно долго обсуждать, какая это эффективность, но она явно превышает 60%. Это защита от факта заболевания и тяжелых форм заболевания. Она способна защитить того, кто прививается", - рассказал Комаровский.

Доктор одобряет применение этой вакцины. Но проблема в том, что власть не имеет коммуникации с народом, отмечает врач.

Комаровский рассказал, что на заводе производства этой вакцины в Индии изготовляется 65% вакцин мира для детей.

"Это очень современное предприятие. Именно поэтому AstraZeneca выбрала этот завод", - отметил медик.

По словам Комаровского, все разговоры про неэффективность и опасность вакцины являются бредом. Если у вас нет возможности привиться другими вакцинами, он советует не отказываться от этой прививки, так как она качественная.