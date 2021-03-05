Ляшко розповів, кому не можна робити щеплення від COVID-19
Вакцинація в Україні триває, але є люди, яким щеплення робити категорично не можна.
Про протипоказання до вакцинації розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.
За словами Віктора Ляшка, не можна робити щеплення в наступних випадках:
- при наявності протипоказань до окремих компонентів вакцин (склад вказаний в інструкції)
- якщо є супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури (гарячка). При цьому незначне підвищення (застуда) не є протипоказанням.
- при порушеннях згортання крові.
- ослаблений імунітет у пацієнта, однак у цьому випадку лікар приймає рішення про вакцинацію на свій розсуд.
За словами головного санлікаря, в разі виявлення протипоказань вакцинація проводитися не буде, а доза буде використана для наступного пацієнта.
Нагадаємо, що в пріоритеті на вакцинацію сьогодні є:
- медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у протидії пандемії;
- військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил;
- працівники соціальної сфери;
- люди, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
- похилого віку (60 років і старше);
- працівники важливих структур державної безпеки: ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
- вчителі та інші працівники сфери освіти;
- люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ;
- інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19, які не були включені у вищезазначені групи
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