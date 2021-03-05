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Ляшко розповів, кому не можна робити щеплення від COVID-19

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 11:58
Ляшко розповів, кому не можна робити щеплення від COVID-19 Віктор Ляшко назвав протипоказання до вакцинації від коронавірусу (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація в Україні триває, але є люди, яким щеплення робити категорично не можна.

Про протипоказання до вакцинації розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

За словами Віктора Ляшка, не можна робити щеплення в наступних випадках:

- при наявності протипоказань до окремих компонентів вакцин (склад вказаний в інструкції)

- якщо є супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури (гарячка). При цьому незначне підвищення (застуда) не є протипоказанням.

- при порушеннях згортання крові.

- ослаблений імунітет у пацієнта, однак у цьому випадку лікар приймає рішення про вакцинацію на свій розсуд.

За словами головного санлікаря, в разі виявлення протипоказань вакцинація проводитися не буде, а доза буде використана для наступного пацієнта.

Нагадаємо, що в пріоритеті на вакцинацію сьогодні є:

  • медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у протидії пандемії;
  • військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил;
  • працівники соціальної сфери;
  • люди, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
  • похилого віку (60 років і старше);
  • працівники важливих структур державної безпеки: ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
  • вчителі та інші працівники сфери освіти;
  • люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ;
  • інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19, які не були включені у вищезазначені групи

Як ми раніше писали, доктор Комаровський озвучив свою думку про індійську вакцину Covishield.

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