Ляшко объяснил, как обезопасить себя от осложнений после COVID-19

Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

После выздоровления от COVID-19 у человека могут продолжаться симптомы, и в таких случаях нужна реабилитация, которая в каждом случае - индивидуальная, так как коронавирусная болезнь протекает у пациентов по-разному.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью "Фактам".

По словам заместителя главы министерства здравоохранения, если на компьютерной томографии выявляют 70-80 % поражения легких, в дальнейшем может сформироваться фиброз легких. Это может привести к снижению эффективности дыхательной системы, то есть снижению насыщения крови кислородом. В таких случаях после завершения лечения пациенту необходима кислородная терапия.

"То есть человек избавился от инфекционного заболевания, но есть проблемы, требующие реабилитации", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что по этой причине специалисты Минздрава в настоящее время разрабатывают отдельное направление - реабилитация людей после перенесенной коронавирусной инфекции.

Ляшко подчеркнул, что болезнь поражает разные системы организма человека, поэтому "универсального совета" - что нужно делать после выздоровления - быть не может.

"Но мои советы такие: сбалансированное рациональное питание, нужны витамины и микроэлементы; воздержаться на протяжении месяца-двух от значительных физических нагрузок, потому что это иногда может привести к осложнениям; постоянно консультироваться с врачами и соблюдать их рекомендации", - рассказал медик.

При этом Ляшко призвал не искать и не принимать никакие "волшебные таблетки", о которых можно встретить различные публикации в некоторых СМИ и в соцсетях.

"Их просто нет, никто еще не придумал", - объяснил замминистра.

Ляшко также рассказал, когда можно считать человека выздоровевшим от COVID-19.

"Мы говорим, что человек выздоровел, что он не возбудитель коронавирусной инфекции и потенциально не может никого инфицировать, когда с момента первого появления симптомов прошло как минимум десять дней, а потом на протяжении трех дней их нет. Второй вариант - когда с момента сдачи позитивного ПЦР-теста прошло десять дней и затем три дня без симптомов. Третий - когда симптомы исчезли еще раньше, чем через десять дней, человек сдал повторный тест и он негативный", - перечислил главный государственный санитарный врач.

Ранее японский врач рассказал, что легкая форма COVID-19 может вызвать необратимые последствия, которые будут страшнее самой болезни.

Напомним, недавно врач отоларинголог объяснил, что потеря обоняния при коронавирусе свидетельствует о том, что скорее всего COVID-19 пройдет в легкой форме.