Ляшко назвал ключевой метод, который спасет Украину от третьей волны COVID-19

Коронавирус в Украине бьет рекорды по смертности , несмотря на активную кампанию по вакцинации. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что может спасти нас от третьей волны, которая оказалась самой сильной со времени начала эпидемии в стране в марте прошлого года.

По словам Виктора Ляшко, ключевым методом является придерживание противоэпидемиологических норм и правил. А вот уровень охвата вакцинацией, как в Украине, так и во всем мире, недостаточный.

"К сожалению, уровень охвата и количество вакцин, которые доступны, не позволяет нам говорить, что мы можем преодолеть эту волну возрастания количества случаев за счет иммунопрофилактики, поэтому мы должны сегодня четко придерживаться норм и правил, которые прописаны в постановлении правительства. Это позволит нам удержать медицинскую систему охраны здоровья", - заявил Ляшко.

Он привел пример по статистике Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей, которые еще месяц назад "пылали". После того, как они перешли в "красный" уровень, ситуация выровнялась и улучшилась.

Сегодня же критическими являются Киев и Киевская область.

"В очередной раз подчеркиваю. Сама система здравоохранения не резиновая, она не может справиться с тем количеством заболевших, если люди не будут придерживаться противоэпидемиологических норм", - заявил Ляшко.

Видео: Ляшко рассказал, что спасет Украину от третьей волны коронавируса (ТСН)