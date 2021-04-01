ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ляшко назвав ключовий метод, який врятує Україну від третьої хвилі COVID-19

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 10:13
Ляшко назвав ключовий метод, який врятує Україну від третьої хвилі COVID-19 Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус в Україні б'є рекорди по смертності, незважаючи на активну кампанію з вакцинації. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що може врятувати нас від третьої хвилі, яка виявилася найсильнішою з початку епідемії в країні у березні минулого року.

Про це повідомляє ТСН

За словами Віктора Ляшка, ключовим методом є дотримання протиепідемічних норм і правил. А ось рівень охоплення вакцинацією, як в Україні, так і в усьому світі, недостатній.

"На жаль, рівень охоплення та кількість вакцин, які доступні, не дозволяє нам говорити, що ми можемо подолати цю хвилю зростання кількості випадків за рахунок імунопрофілактики, тому ми повинні сьогодні чітко дотримуватися норм і правил, які прописані в постанові уряду. Це дозволить нам утримати медичну систему охорони здоров'я", - заявив Ляшко.

Він навів приклад зі статистики Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, які ще місяць тому "палали". Після того, як вони перейшли у "червоний" рівень, ситуація вирівнялася і покращилася.

Сьогодні ж критичними є Київ і Київська область.

"В черговий раз підкреслюю. Сама система охорони здоров'я не гумова, вона не може впоратися з тією кількістю хворих, якщо люди не будуть дотримуватися протиепідемічних норм", - заявив Ляшко.

Відео: Ляшко розповів, що врятує Україну від третьої хвилі коронавірусу (ТСН)

Раніше Ольга Голубовська заявила про необхідність введення локдауну, так як Україну нічого не врятує, крім жорстких обмежень.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу (на 01.04) підтвердили 421 летальний випадок від коронавірусу. Це новий антирекорд з початку пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Коронавірус
LITE
В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти погоди
В Україні різко зміниться погода: синоптики показали нові карти погоди