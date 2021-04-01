Ляшко назвав ключовий метод, який врятує Україну від третьої хвилі COVID-19

Коронавірус в Україні б'є рекорди по смертності , незважаючи на активну кампанію з вакцинації. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що може врятувати нас від третьої хвилі, яка виявилася найсильнішою з початку епідемії в країні у березні минулого року.

За словами Віктора Ляшка, ключовим методом є дотримання протиепідемічних норм і правил. А ось рівень охоплення вакцинацією, як в Україні, так і в усьому світі, недостатній.

"На жаль, рівень охоплення та кількість вакцин, які доступні, не дозволяє нам говорити, що ми можемо подолати цю хвилю зростання кількості випадків за рахунок імунопрофілактики, тому ми повинні сьогодні чітко дотримуватися норм і правил, які прописані в постанові уряду. Це дозволить нам утримати медичну систему охорони здоров'я", - заявив Ляшко.

Він навів приклад зі статистики Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, які ще місяць тому "палали". Після того, як вони перейшли у "червоний" рівень, ситуація вирівнялася і покращилася.

Сьогодні ж критичними є Київ і Київська область.

"В черговий раз підкреслюю. Сама система охорони здоров'я не гумова, вона не може впоратися з тією кількістю хворих, якщо люди не будуть дотримуватися протиепідемічних норм", - заявив Ляшко.

Відео: Ляшко розповів, що врятує Україну від третьої хвилі коронавірусу (ТСН)