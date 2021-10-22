"Ляпису" Михалку "светит" до пяти лет за избиение фаната: подробности ЧП

После избиения лидером "Ляписа 98" и "Brutto" Сергеем Михалком фаната на сцене в полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Об этом рассказал спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет "Сегодня".

В полиции начали расследование

По словам полицейского, если вина Сергея Михалка будет доказана, ему грозит штраф в размере 8,5 тысяч гривен или же ограничение свободы до пяти лет.

"В распоряжении у полиции есть информация от очевидцев и видео, опубликованное в соцсети. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Хулиганство". Оно фактовое", - прокомментировал Юрий Сулаев.

И хотя мужчина, пострадавший в результате инцидента, заявление писать отказался, правоохранители занимаются расследованием.

Что произошло на злосчастном концерте

Вечером 20 октября во время выступления белорусской рок-группы "Ляпис-98" на сцену к музыкантам вышел нетрезвый мужчина с гитарой в руках.

С Михалком у него завязалась словесная перепалка. Певец предложил мужчине спеть лучше, чем они. Затем Сергей стал требовать показать билет на концерт, что зритель сделать отказался.

В итоге артист схватил мужчину за одежду и "взял его на Одессу", то есть ударил лбом в лицо. Поклонник рухнул на сцене, и его увели под руки.

Зрители стали возмущаться выходкой Михалка и стали его требовать уйти со сцены. Закончилось все вызовом полиции.

Смотрите ниже, как Сергей Михалок ударил фаната на сцене перед сотнями зрителей.