"Ляпісу" Міхалку "світить" до п'яти років за побиття фаната: подробиці НП
Після побиття лідером "Ляпіса 98" і "Brutto" Сергієм Міхалком фаната на сцені у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України "Хуліганство".
Про це розповів речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, пише "Сьогодні".
У поліції почали розслідування
За словами поліцейського, якщо провина Сергія Міхалка буде доведена, йому загрожує штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень або ж обмеження волі до п'яти років.
"У розпорядженні у поліції є інформація від очевидців і відео, опубліковане в соцмережі. Відкрито та розслідується кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Воно фактове", - прокоментував Юрій Сулаєв.
І хоча чоловік, який постраждав в результаті інциденту, заяву писати відмовився, правоохоронці займаються розслідуванням.
Що сталося на злощасному концерті
Увечері 20 жовтня під час виступу білоруської рок-групи "Ляпіс-98" на сцену до музикантів вийшов нетверезий чоловік з гітарою в руках.
З Міхалком у нього зав'язалася словесна перепалка. Співак запропонував чоловікові заспівати краще, ніж вони. Потім Сергій став вимагати показати квиток на концерт, що глядач зробити відмовився.
В результаті артист схопив чоловіка за одяг і "взяв його на Одесу", тобто вдарив лобом в обличчя. Шанувальник звалився на сцені, і його вивели під руки.
Глядачі стали обурюватися витівкою Міхалка і стали вимагати від нього піти зі сцени. Закінчилося все викликом поліції.
Дивіться нижче, як Сергій Міхалок вдарив фаната на сцені перед сотнями глядачів.
Раніше ми писали про всі подробиці інциденту, який трапився під час концерту гурту "Ляпіс 98".