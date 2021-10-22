"Ляпісу" Міхалку "світить" до п'яти років за побиття фаната: подробиці НП

Після побиття лідером "Ляпіса 98" і "Brutto" Сергієм Міхалком фаната на сцені у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України "Хуліганство".

Про це розповів речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, пише "Сьогодні".

У поліції почали розслідування

За словами поліцейського, якщо провина Сергія Міхалка буде доведена, йому загрожує штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень або ж обмеження волі до п'яти років.

"У розпорядженні у поліції є інформація від очевидців і відео, опубліковане в соцмережі. Відкрито та розслідується кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Воно фактове", - прокоментував Юрій Сулаєв.

І хоча чоловік, який постраждав в результаті інциденту, заяву писати відмовився, правоохоронці займаються розслідуванням.

Що сталося на злощасному концерті

Увечері 20 жовтня під час виступу білоруської рок-групи "Ляпіс-98" на сцену до музикантів вийшов нетверезий чоловік з гітарою в руках.

З Міхалком у нього зав'язалася словесна перепалка. Співак запропонував чоловікові заспівати краще, ніж вони. Потім Сергій став вимагати показати квиток на концерт, що глядач зробити відмовився.

В результаті артист схопив чоловіка за одяг і "взяв його на Одесу", тобто вдарив лобом в обличчя. Шанувальник звалився на сцені, і його вивели під руки.

Глядачі стали обурюватися витівкою Міхалка і стали вимагати від нього піти зі сцени. Закінчилося все викликом поліції.

Дивіться нижче, як Сергій Міхалок вдарив фаната на сцені перед сотнями глядачів.