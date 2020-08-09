Под Львовом водитель переехал 4-летнюю девочку: врачи озвучили состояние ребенка

Под Львовом водитель сбил ребенка (фото: freepik)

У пострадавшей не обнаружили переломов

В Дрогобыче Львовской области произошло жуткое ДТП: водитель сбил 4-летнюю девочку, которая каталась на самокате. Ребенка с многочисленными травмами сразу же госпитализировали. Позже выяснилось невероятное: у девочки не обнаружили ни одного перелома, передает ТСН.

На видео можно заметить, как водитель легкового автомобиля сдавал назад. Он не видел девочку, которая каталась на самокате и сбил ее. Ну а дальше еще дважды переехал ребенка колесами.

Отец девочки, который на минуту отвлекся, бросился на спасение дочки. Водителю легкового автомобиля 19 лет. По словам сотрудников полиции, он был полностью трезвым. И самое удивительное в этой ситуации то, что состояние девочки не критическое.

Ее уже перевели из реанимации в обыкновенную палату. У ребенка сотрясение мозга и некоторые травмы внутренних органов, хотя изначально все строили менее утешительный прогноз.

"Если кто-то смотрел видео, то видел насколько это выглядело травматично. Но удача и детский организм, который является очень эластичным, спасли в данной ситуации ребенка от смерти", - прокомментировал доктор.

Напомним, что страшная авария случилась 6 августа в 18:20 на улице Стрыйской неподалеку от автомойки. Водителем Volkswagen оказался житель Самбора. На данный момент проводится досудебное расследование.

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