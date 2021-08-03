Под Львовом учительница заставляла ученика есть бумагу и угрожала ножом: чем закончился скандал

Под Львовом учительница отличилась жестоким отношением к ученику 7 класса, которого заставила съесть бумажный самолетик и угрожала мальчику ножом , и после громкого скандала была уволена из учебного заведения, а также оказалась на скамье подсудимых.

60-летняя Надежда Волощук работала в солонковской школе учительницей информатики.

В мае стало известно о ее издевательствах над детьми. Так, родители и ученики 7 класса публично рассказали о случаях буллинга. В частности, о том, как педагог показывала нож одному из школьников, грозила, что он "будет писать кровью", и заставила 12-летнего мальчика съесть бумагу.

Конфликт разгорелся из-за того, что у семиклассника не было с собой ручки, чтобы писать. Учительница посоветовала ему писать собственной кровью. Свидетелями этого инцидента стали почти два десятка одноклассников Владислава. Дети были напуганы и рассказали обо всем родителям.

После общественного резонанса Волощук прокомментировала свой поступок, и назвала его шуткой. А свое поведение учительница объяснила неуправляемостью класса.

Из-за скандала в школе работала комиссия, по результатам работы которой Волощук было решено уволить с работы.

Кроме того, было проведено расследование, а материалы дела попали в суд.

В итоге 20 июля судья Дмитрий Кукса Пустомытовского районного суда Львовской области признал женщину виновной в буллинг и оштрафовал на 850 гривен.