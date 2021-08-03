Під Львовом вчителька змушувала учня їсти папір і погрожувала ножем: чим закінчився скандал

Під Львовом вчителька відзначилася жорстоким ставленням до учня 7 класу, якого змусила з'їсти паперовий літачок і погрожувала хлопчикові ножем , і після гучного скандалу була звільнена з навчального закладу, а також опинилася на лаві підсудних.

60-річна Надія Волощук працювала в солонківській школі вчителькою інформатики.

У травні стало відомо про її знущання над дітьми. Так, батьки та учні 7 класу публічно розповіли про випадки булінгу. Зокрема, про те, як педагог показувала ніж одному зі школярів, погрожувала, що він "писатиме кров'ю", і змусила 12-річного хлопчика з'їсти папір.

Конфлікт розгорівся через те, що у семикласника не було з собою ручки, щоб писати. Вчителька порадила йому писати власною кров'ю. Свідками цього інциденту стали майже два десятки однокласників Владислава. Діти були налякані та розповіли про все батькам.

Після суспільного резонансу Волощук прокоментувала свій вчинок, і назвала його жартом. А свою поведінку вчителька пояснила некерованістю класу.

Через скандал у школі працювала комісія, за результатами роботи якої Волощук було вирішено звільнити з роботи.

Крім того, було проведено розслідування, а матеріали справи потрапили до суду.

У підсумку 20 липня суддя Дмитро Кукса Пустомитівського районного суду Львівської області визнав жінку винною в булінгу та оштрафував на 850 гривень.